إيلاف من باريس: أعلنت السلطات الصحية في شمال فرنسا عن تسجيل 29 حالة إصابة خطيرة بالإسهال في صفوف الأطفال، أودت إحداها بحياة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، نتيجة استهلاك لحوم ملوثة ببكتيريا ضارة.

وأوضحت بلدية سان كانتان، التي تقع في منطقة أوت دو فرانس ويقطنها نحو 53 ألف نسمة، أن مصدر التلوث يعود إلى لحوم وزّعت عبر خمسة محلات جزارة في المدينة، أُغلقت جميعها بقرار من السلطات عقب التأكد من التلوث، وذلك بناءً على تحاليل أجراها معهد باستور في باريس.

وقالت السلطات إن من بين الحالات المسجّلة، تعرض 10 أطفال للإصابة بفشل كلوي حاد، وهي مضاعفات نادرة وخطيرة نجمت عن متلازمة انحلال الدم اليوريمي، وهي حالة مرضية قد تؤدي إلى جلطات دموية في القلب أو الدماغ أو الكلى.

كما أُصيب رجل متقاعد بالعدوى، إلى جانب الأطفال، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في محلات الجزارة المعنية، تمهيدًا لرفع النتائج إلى مكتب الادعاء العام في باريس لتحديد المسؤوليات.

وأثارت هذه الحادثة الصحية قلقًا واسعًا في البلدة، حيث سارعت السلطات إلى إطلاق خط طوارئ مخصص للأهالي، ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري في حال ظهور أعراض إسهال حاد لدى الأطفال.

من جانبها، أوصت السلطات المحلية جميع من اشترى لحومًا مجمّدة من المحلات المتأثرة بالتخلص منها فورًا، بالإضافة إلى تنظيف الثلاجات وتطهيرها لتجنّب أي خطر محتمل من العدوى.