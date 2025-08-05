إيلاف من نيويورك: لا يترك التدخين طعمًا سيئًا في فمك فحسب، بل قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم، وتشير الدراسات باستمرار إلى أن مستخدمي السجائر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم بخمس إلى عشر مرات من غير المدخنين.

تشير دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو إلى أن إدمان الحشيش المزمن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الفم. وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يكثرون من تدخين الماريجوانا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بمقدار 3.25 مرة خلال خمس سنوات، مقارنةً بمن لا يعانون من اضطراب تعاطي القنب.

ووفقاً لـ"نيويورك بوست"، قال رافائيل كومو ، الأستاذ المشارك في قسم التخدير في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وعضو مركز موريس للسرطان بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "يحتوي دخان القنب على العديد من المركبات المسرطنة نفسها الموجودة في دخان التبغ ، والتي لها تأثيرات ضارة معروفة على الأنسجة التي تبطن الفم".

"تضاف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الاستخدام المزمن أو الإشكالي للقنب قد يساهم في خطر الإصابة بالسرطان في الأنسجة المعرضة لمنتجات الاحتراق."

يشمل سرطان الفم سرطانات الشفاه واللسان واللثة وبطانة الخدين والفم.

تتوقع جمعية السرطان الأميركية أن يكون هناك ما يقرب من 60 ألف حالة جديدة من سرطان تجويف الفم أو سرطان البلعوم في الولايات المتحدة هذا العام وحوالي 12800 حالة وفاة.

دراسة 45 ألف مصاب بسرطان الفم

تشمل عوامل الخطر المعروفة للإصابة بسرطان الفم تعاطي التبغ، واستهلاك الكحول المزمن، والإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) .

قام فريق كومو بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 45 ألف مريض بسرطان الفم، من بينهم 949 شخصًا تم تشخيصهم رسميًا باضطراب تعاطي القنب. وقد أخذوا في الاعتبار العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم وحالة التدخين.

لقد قاموا بحساب أن المدخنين الذين يعانون من إدمان القنب هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم بنسبة 624% في غضون خمس سنوات مقارنة بمستخدمي السجائر غير المعرضين لتدخين الماريجوانا. وافترض الباحثون أن الدخان المستنشق هو المسؤول عن ذلك لأنه يمكن أن يؤدي إلى تلف أنسجة الفم.

لا يبدو أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهو المكون النشط في نبات القنب، تحمل مخاطر الإصابة بسرطان الفم مماثلة لتلك التي يسببها تدخين الحشيش.

وقال كومو لصحيفة "ذا بوست": "لا يزال البحث يتطور، لذا فإن إجراء فحوصات ذاتية منتظمة وفحوصات الأسنان أمر حكيم لجميع مستخدمي القنب". وقد نشرت نتائجه في طبعة الشتاء من مجلة تقارير الطب الوقائي.

وأكد الباحثون أنه ينبغي إجراء المزيد من الاستكشاف للتأثيرات طويلة المدى للقنب، وينبغي تسليط الضوء على الوعي بصحة الفم في علاج اضطراب تعاطي المخدرات والاستشارة.

القنب والسرطان

ولا تعد الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو هي الأولى التي تدق ناقوس الخطر بشأن تعاطي القنب والإصابة بالسرطان.

ربطت دراسةٌ أُجريت عام 2024 في جامعة جنوب كاليفورنيا بين تعاطي الماريجوانا يوميًا وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بمقدار ثلاثة إلى خمسة أضعاف. ويُعتبر سرطان الفم نوعًا من سرطان الرأس والرقبة.

ويقترح كوومو رؤية طبيب أسنان أو أخصائي في الأذن والأنف والحنجرة إذا كان لديك التهاب أو قرحة أو بقعة حمراء أو بيضاء في فمك لم تلتئم بعد أسبوعين، خاصة إذا كان لديك كتلة أو خدر أو نزيف أو ألم عند البلع.

وأضاف أن "التقييم المبكر أمر بالغ الأهمية لأن سرطانات الفم التي يتم اكتشافها في المرحلة الأولى عادة ما تكون قابلة للشفاء".