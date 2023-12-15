استند الأمين العام الشجاع للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ولم يتم الاحتجاج بهذه المادة منذ أكثر من 50 عاماً. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بمفردها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لقد أقدمت الولايات المتحدة على مخاطرة كبيرة عندما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد الدعوة لوقف إطلاق النار. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح القرار يوم الثلاثاء. إذا تحققت مخاوف غوتيريش وانهار النظام الإنساني في غزة أو تصاعد الوضع إلى حرب إقليمية، فسيلقي الجميع اللوم على أميركا. والولايات المتحدة تغرق مع إسرائيل في هذه الحرب. ويبدو أن إسرائيل هي التي تقود السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وليس العكس. كلما زادت نقل إدارة بايدن الأسلحة إلى إسرائيل، زاد ذنبها في هذا القتل الجماعي. وتجاوز الرئيس جو بايدن الكونجرس يوم السبت واستخدم سلطة الطوارئ للموافقة على نقل قذائف الدبابات إلى إسرائيل.

بالرغم من التقارير الإعلامية التي تقول إن الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة حتى شهر كانون الثاني/يناير لإنهاء حملتها العسكرية، والمزاعم بوجود خلافات وراء الأبواب المغلقة، والانتقادات الأميركية الخجولة بأن حكومة نتنياهو لا تفعل ما يكفي لتقليل الوفيات بين المدنيين، فإن ما نراه اليوم هو دعم أمريكي لا يتزعزع. بسبب سلوك إسرائيل الجامح، فالحرب تجري من دون أي استراتيجية خروج أو رؤية سياسية. إن إسرائيل لا تقبل إلا الهزيمة الكاملة لحماس، وهو أمر غير واقعي. مقاتلو حماس سيقاتلون حتى الموت إذا حوصروا، وهذا ليس في مصلحة أحد.

الوقت ليس في صالح إسرائيل، بل في صالح حماس. كلما زاد عدد المدنيين الأبرياء الذين تقتلهم إسرائيل، زاد انقلاب الرأي العام العالمي ضدها. كلما زاد عدد الجنود الإسرائيليين الذين يعودون إلى منازلهم في نعوش، زاد غضب الجمهور الإسرائيلي. وفي كل يوم تفشل فيه الحكومة الإسرائيلية في إنقاذ الرهائن، زاد الغضب بين الشعب الإسرائيلي، وزاد عدم ثقتهم في دولتهم. ومع مرور الوقت وصمود حماس، فإنها تثبت قوتها ومثابرتها.

والآن، بدأ الحوثيين بمهاجمة أي سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. في البداية، تم اعتراض جميع هذه الضربات، لكن ناقلة نرويجية أصيبت بصاروخ يوم الاثنين، وإذا حدث خطأ في التقدير في المستقبل، فقد يخرج الوضع عن السيطرة. ويمكن قول الشيء نفسه على الجبهة الشمالية. وعلى الرغم من أن إسرائيل وحزب الله يريدان إبقاء المواجهة تحت السيطرة، إلا أن التصعيد قد يحدث. إن وقف إطلاق النار هو في مصلحة الجميع. ومع ذلك، فإن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يقترن بخطة لليوم التالي.

يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل وقف إطلاق النار ووضع خطة لغزة. وينبغي لها أن تضغط من أجل ذلك الآن، قبل أن يصبح سيناريو اليوم التالي غير ممكن. إسرائيل تحول غزة إلى ستالينغراد أخرى؛ وقصفها يجعل القطاع غير صالح للسكن. وهناك مخاوف متزايدة من حدوث نزوح جماعي من غزة إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المشكلة تعقيدا. ومن شأن طرد الفلسطينيين إلى سيناء - وهو المشروع الذي يروج له العديد من السياسيين الإسرائيليين - أن يؤدي إلى تداعيات ضخمة مع القاهرة. قد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار البلاد وربما يؤدي إلى الحرب. ومن ثم، يتعين على الولايات المتحدة أن تتحرك قبل أن يحدث نزوح فعلي.

ومن أجل القيام بذلك، يجب على البيت الأبيض أن يكون عملياً وأن يدفع إسرائيل إلى التخلي عن أهدافها القصوى. وحذر بايدن يوم الثلاثاء من أن إسرائيل تفقد الدعم، لكن هذا لا يكفي، وعليه أن يجعل تل أبيب تتصالح مع الواقع. وحتى لو حققت إسرائيل النصر، فإنه سيكون باهظ الثمن ولن تتعافى منه أبداً. ويتعين على الولايات المتحدة، بدلاً من الإذعان لمطالب الإسرائيليين، أن تجعلهم يدركون أن حماس لا يمكن هزيمتها عسكرياً. لكن يمكن حل الجماعة عن طريق الحل السياسي، كما كان الحال مع العديد من حركات المقاومة المسلحة الأخرى عبر التاريخ.

ولا بد من أن يقترن وقف إطلاق النار باتفاق مع حماس يتضمن خروجاً آمناً لقادة الجماعة وعفواً عن مقاتليها. وينبغي التوصل إلى اتفاق مع قطر ومع إيران. ويمكن للدوحة أن تقوم بالوساطة وربما توفر للزعماء ملجأ. وسوف تحتاج طهران إلى حوافز لوقف دعمها العسكري لكتائب القسام. ومن الممكن أن يشمل الاتفاق وقف القسام أنشطتها بشكل كامل مقابل وعد بإجراء انتخابات خلال 18 شهرا لتشكيل حكومة انتقالية جديدة. ومن ثم ستتفاوض تلك الحكومة حول قضايا الوضع النهائي للدولة الفلسطينية.

في غضون ذلك، يمكن أن تحكم غزة قوة ردع عربية/إسلامية تابعة للأمم المتحدة، والتي ستعمل أيضًا على بناء هياكل الحكم في القطاع. ومن المهم جداً أن تتمتع القوات التي تسيطر على غزة بالشرعية بين سكان غزة، وإلا فإنها ستواجه مقاومة. وهنا أيضاً، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تلبي أهواء إسرائيل. ينبغي على واشنطن أن توضح للإسرائيليين أنهم ليسوا هم الذين سيختارون من يحكم غزة، وليس لديهم الحق في الدخول والخروج كما يحلو لهم.

وينبغي تطبيق الشيء نفسه في الضفة الغربية. ويتعين على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب تدريجياً وأن تحل محله قوة متعددة الأطراف. وعليها أن توقف بناء المستوطنات كخطوة أولى، قبل أن تفككها في المقام الثاني للسماح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة.

من المؤكد أن إسرائيل لن تحبذ هذا السيناريو وستستخدم لوبيها الداخلي في الولايات المتحدة لقمعه. ومع ذلك، يجب على الإدارة الأمريكية أن تتصدى لمثل هذه الضغوط الداخلية، لأن الحرب الإقليمية من شأنها أن تضر بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وتقضي على أي احتمالات لإعادة انتخاب بايدن.

وتقوم إسرائيل حالياً بدفع الآخرين إلى الحائط. لقد أصدرت للتو تحذيراً لحزب الله في لبنان؛ وإذا فعلت ذلك فهل ستلتزم إيران الصمت؟ أشك في ذلك. هل يمكنها استهداف المصالح الأمريكية في الخليج؟ بالطبع يمكن. الآن هو الوقت المناسب للولايات المتحدة لإظهار عزمها وإجبار إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار - وإلا فسيكون الأوان قد فات، وسيكون العم سام هو الذي يتحمل العواقب.