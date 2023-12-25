تلعب الإدارة الجيدة لمحفظة السندات دوراً مهماً في تحقيق أكبر قدر من الربح وتقليل المخاطر المستقبلية للحد الأدنى، حيث ترتكز الإدارة الجيدة لمحفظة السندات على الاستيعاب الجيد لمفهومين أساسيين هما: العائد والمدة. يعتبر هذان العاملان في غاية الأهمية لتحديد الدخل المحتمل من الاستثمار في السندات ومدى القدرة على الاستجابة لتقلبات السوق. كما يمكننا، من خلال الفهم المعمق لكيفية تحقيق التناغم بين العائد والمدة، اكتشاف أبعاد جديدة للإدارة غير الفعالة لمحفظة السندات.



مفهوم العائد في الاستثمار في السندات

العائد هو الربح أو الدخل الناتج عن الاستثمار في السندات. ويتم التعبير عن عائد السندات كنسبة مئوية، وهو الدخل الذي يتم تحقيقه من قبل المستثمر على رأس المال المستثمر. كلما ارتفع العائد، ارتفع الدخل الذي يعود به السند، ولكنه يترافق أيضاً مع زيادة في المخاطر التي يشكلها هذا السند على محفظته.



زيادة الدخل الناتج عن الاستثمار

تتمثل الميزة الأساسية للاستثمار الحذر في السندات ذات العائد المرتفع في تحقق زيادة في الدخل الناجم من الاستثمار في السندات. حيث يمكن للمستثمرين، من خلال اختيار السندات ذات العوائد والأرباح الجذابة، تأمين تدفق دخل مضمون ومنتظم. كما توفر هذه الاستراتيجية الفرصة لإعادة استثمار الأرباح لتحقيق المزيد من النمو.



الموازنة بين المخاطر والأرباح

لا يقتصر تحسين العائد على مجرد السعي لتحقيق أرباح مرتفعة؛ فهو يشمل القدرة على تحمل المخاطر. فالسندات ذات العائد المرتفع، عادة ما تحمل مخاطر أكبر. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين، من خلال دراسة اختياراتهم بدقة، تحقيق توازن بين المستوى المطلوب من مخاطر التداول والعائدات المتوقعة، مما يسهم في تكوين محفظة استثمارية أكثر مرونة.



فهم المدة في حساسية السندات

تقيس المدة حساسية السند للتغيرات في أسعار الفائدة، مما يوفر مقياساً لكيفية تفاعل أسعار السندات مع تقلبات السوق. يعد فهم المدة أمراً بالغ الأهمية لمستخدمي المنصات مثل منصات التداول عبر الإنترنت في دبي، لأنه يضمن لهم العديد من الفوائد.