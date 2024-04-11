على مدى آلاف السنين الماضية، كان تاريخ العالم مدفوعاً بقوى أربع حضارات مهيمنة: الصينية، والهندية، والعربية، والأوروبية. وبينما طورت هذه الحضارات الأربع هوياتها الخاصة وشرائع الأعمال المقدسة، كان هناك على مر التاريخ قدر كبير من التلقيح المتبادل بين الحضارات الأربع. ونذكر مثالاً واحداً فقط من أمثلة متعددة: إنَّه العالم العربي المسلم، ابن رشد (1126-1198)، المولود في قرطبة، وهو عالم في الفلسفة الأرسطية، ويُعرف على نطاق واسع بأنه الأب المؤسس للفكر العلماني في أوروبا.

تطورت الحضارات الأربع وتوسعت من خلال مزيج من التجارة والاستكشاف والحرب والغزو والأيديولوجيا (الدين). وكانت الحضارة العربية هي الأخيرة من الناحية التاريخية. نشأت من زمن النبي محمد (570-632) وتجميع القرآن الكريم، مدفوعاً بمفهوم الأمة؛ مجتمع جميع المسلمين الذين يوحدهم الدين وليس العشيرة أو العرق. وفي القرون التالية، توسعت الأمة عبر معظم جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط، وشمال وشرق أفريقيا، وعبر آسيا الوسطى وصولاً إلى الهند، عبر المحيط الهندي، عبر بحر الصين الجنوبي، لتصل إلى ما يسمى اليوم إندونيسيا.

بدأ صعود أوروبا مع "عصر الاكتشافات" في أواخر القرنين الخامس عشر والسادس عشر، حيث أتاحت التقنيات البحرية الجديدة ورسم الخرائط وانتشار المطبعة للإمبراطوريات الأوروبية المنقولة بحراً غزو "العالم الجديد". مع الثورات الزراعية والعلمية والتجارية والصناعية والأيديولوجية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي حدثت، منذ أوائل القرن التاسع عشر، أصبح شمال غرب أوروبا يهيمن على العالم. وفي حين كانت حصة أوروبا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 1700 تبلغ 20 بالمئة، فإنها بحلول عام 1900 تضاعفت إلى أكثر من 40 بالمئة.

لقد تحطم التوازن الاقتصادي والسياسي والعلمي والعسكري والثقافي والنفسي الذي كان قائماً بين الحضارات الأربع لعدة قرون في ضوء صعود أوروبا الذي لا يرحم على ما يبدو، وفي ضوء تحول الأوروبيين، على حد تعبير عنوان العمل الذي كتبه الراحل المؤرخ فيكتور كيرنان "أسياد الجنس البشري" (1969). يشير الصينيون إلى الفترة التي تلت حرب الأفيون الأولى (1839) إلى التحرير (1949) باسم "قرن الإذلال". لقد تعرض جميع غير الأوروبيين للإذلال.

العصر العالمي الجديد

لقد حدثت عدة اتجاهات تحويلية رئيسية في العقود الأخيرة. أحدها كان انحدار أوروبا. الإمبراطوريات الأوروبية لم تعد موجودة. ومن 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 1870، أصبح بحلول عام 2010 أقل من 20 بالمئة، وهو نفس المستوى تقريباً الذي كان عليه في عام 1700. وسوف تستمر أوروبا في الانحدار ديموغرافياً واقتصادياً وجيوسياسياً. إنَّ "القرن الأوروبي (التاسع عشر)" هو تاريخ، في حين يعلن النقاد ظهور "القرن الآسيوي (الحادي والعشرين)".

هذا التصوير مضلل. وفي حين أصبح شرق آسيا، والصين على وجه الخصوص، القاطرة الرئيسية للنمو العالمي وتقوم مؤسساتها بتوسيع نطاقها العالمي بشكل متزايد، شهدت منطقة جنوب آسيا، والهند على وجه الخصوص، بعض التحولات الواعدة، في جزء كبير من وسط وغرب آسيا، بما في ذلك معظم آسيا. يعيش العالم العربي حالة من الركود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجيوسياسي المضطرب.

واليوم انتهى الإذلال في شرق وجنوب آسيا. وبوسع المرء أن يفتخر بكونه صينياً أو هندياً، ليس فقط بسبب أمجاد الماضي، بل بسبب إنجازات اليوم والتوقعات بتحقيق المزيد من التقدم في الغد. في المقابل، يمكن للعربي أن ينعم بأمجاد الماضي، لكنه لا يستطيع أن يستمد أي شعور بالفخر من ظروف الحاضر؛ وتبدو آفاق المستقبل، كما تبدو الأمور في عام 2024، قاتمة.

تفاقم الإحباط بشدة بسبب الحروب التي شُنت ضد العالم العربي، وخاصة بعد غزو العراق عام 2003. لكن جذور فشل العالم العربي في الارتقاء إلى مستوى التحديات والفرص التي يتيحها العصر العالمي الجديد بطريقة ديناميكية كما هي الحال في شرق وأجزاء من جنوب آسيا تسبق هذه الأحداث. ويمكن العثور عليها في جزء كبير منها إلى الحالة الاجتماعية والسياسية المتعفنة في الشرق الأوسط الموبوءة بالاستبداد والفوضى والعلاقة المضطربة، وغير العقلانية في بعض الأحيان، مع الغرب. لا توجد أمة عربية يستطيع العربي أن يعتبرها قدوة له بكل فخر. حتى دول الخليج، على الرغم من ثرواتها، لا يمكن اعتبارها قدوة لأسباب عديدة.

اليوم، يمكن رؤية عولمة الشركات والأفراد في شرق وجنوب آسيا في مجالات متعددة: الأعمال التجارية، والخدمات المصرفية، والأكاديمية، والفنون، والإعلام، وما إلى ذلك. ولم تعد هذه الأجزاء من العالم تعاني من "هجرة الأدمغة" الحادة. هناك قدر كبير من الحركة عبر القارات. إن الفيتناميين الذين عانوا من الإرهاب والإذلال على أيدي الغرب (الفرنسي والأميركي) أصبحوا الآن مندمجين بشكل جيد في الرأسمالية العالمية. وقد عاد العديد من ركاب القوارب السابقين إلى فيتنام كرجال أعمال (بالرغم من حرصهم على الاحتفاظ بجوازات سفرهم الغربية). ويعيش ما يقدر بنحو 2.75 مليون فيتنامي في أجزاء مختلفة من الغرب. لقد أدى التأثير الواضح للاندماج في العولمة إلى ظهور ما أطلق عليه "نظرية الدومينو العكسية" في جنوب شرق آسيا. وتظهر ميانمار (بعد فيتنام ولاوس وكمبوديا) كمشارك جديد. وتظل كوريا الشمالية هي الحالة المتطرفة.

وفقاً للمقولة الشهيرة لتشارلز داروين القائلة بأن البقاء ليس للأقوى ولا بالضرورة الأكثر ذكاءً، بل الأكثر استجابة للتغيير، تنشأ الدراما العربية بطرق عديدة من عدم رغبتها في التكيف مع التغيير، وعدم رغبتها في التعامل مع التغيير. العصر العالمي الجديد، في تناقض صارخ مع المجتمعات في شرق آسيا. وكما قال الاقتصادي اليساري الراحل جوان روبنسون مازحاً: إن الأسوأ بكثير من أن يتم استغلالك من قبل الرأسمالية العالمية هو أن تتجاهلك الرأسمالية العالمية. وبعيداً عن النفط، فإن العالم العربي لا يكاد يظهر على خريطة الأعمال العالمية؛ عدد قليل جداً من الشركات العربية تشارك في سلاسل القيمة العالمية.

يبدو أن إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، تمر بتحول اقتصادي واجتماعي وسياسي إيجابي. من المؤكد أن العالم العربي سيتعلم الكثير من التحول نحو العولمة في جنوب شرق آسيا. ولكن في نهاية المطاف، لا بد أن يأتي الإصلاح من العرب أنفسهم تحت قيادة عربية. فقد تتوفر منارة صغيرة من الضوء. إصلاحات جذرية على جميع المستويات - المجتمع والتعليم والثقافة والسياسة والحكم والاقتصاد والعلوم - داخليا واحتضان الفرص التي توفرها العولمة.

العصور الوسطى

كان العالم الإسلامي قبل ألف عام مليئاً بالأفكار التي تشمل العلوم والثقافة والاقتصاد. كان "بيت الحكمة" القلب النابض، حيث ترجم العلماء النصوص الأجنبية الكلاسيكية إلى اللغة العربية، وقيل إنه تم ببناء أكبر مجموعة من المعرفة في العالم. لقد ازدهرت علوم الجبر والفلك والطب والكيمياء في عصر يُوصف أحياناً بالرومانسية في الغرب باعتباره "العصر الذهبي".

بدأ العصر الإسلامي عام 622. وفي نهاية المطاف، غزت الجيوش الإسلامية شبه الجزيرة العربية ومصر وبلاد ما بين النهرين، ونجحت في تهجير الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية من المنطقة في غضون بضعة عقود. وفي غضون قرن من الزمان، وصل الإسلام إلى منطقة البرتغال الحالية في الغرب وآسيا الوسطى في الشرق. امتد العصر الذهبي الإسلامي (ما بين 786 و1258 تقريباً) خلال فترة الخلافة العباسية (750-1258)، مع هياكل سياسية مستقرة وتجارة مزدهرة. تُرجمت الأعمال الدينية والثقافية الرئيسية للإمبراطورية الإسلامية إلى العربية وأحيانًا الفارسية. ورثت الثقافة الإسلامية التأثيرات اليونانية، والهندية، والآشورية، والفارسية. وتشكلت حضارة مشتركة جديدة على أساس الإسلام. وتلا ذلك عصر من الثقافة العالية والابتكار، مع نمو سريع في عدد السكان والمدن. جلبت الثورة الزراعية العربية في الريف المزيد من المحاصيل وتحسين التكنولوجيا الزراعية، وخاصة الري. وقد دعم هذا العدد الأكبر من السكان ومكن الثقافة من الازدهار. منذ القرن التاسع فصاعداً، قام علماء مثل الكندي بترجمة المعرفة الهندية والآشورية والساسانية (الفارسية) واليونانية، بما في ذلك أعمال أرسطو، إلى اللغة العربية. وقد دعمت هذه الترجمات التقدم الذي أحرزه العلماء في جميع أنحاء العالم الإسلامي، في وقت سادت فيه العقيدة المسيحية في أوروبا بالعصور الوسطى، التي تقول بأن العالم قد تطور وفقاً لخطة إلهية محددة سلفاً.

العهد العباسي

في العهد العباسي (750 إلى 1258)، تم تشجيع التعلم في الإسلام في كل مجال من مجالات المعرفة، وسافر العلماء من كل لون ومذهب إلى دمشق وبغداد للدراسة والعمل. وفي هذه الأوقات المتسامحة، شجع قادة الإسلام التعلم واستخدام العقل لفهم الطبيعة. اعتنق الخلفاء العباسيون الأوائل - وأبرزهم المنصور، وهارون الرشيد، والمأمون، الذين حكموا من 754 إلى 833 - العلم كسياسة محددة للدولة، إيذاناً ببدء عصر ذهبي للحضارة العربية الإسلامية. تلا ذلك حركة متحمسة لترجمة ودراسة الكتب القديمة وتطوير المعرفة الجديدة على نطاق غير مسبوق. حقق العلماء العرب والمسلمون إنجازات في كل مجال من مجالات العلوم: الرياضيات، وعلم الفلك، والطب، والبصريات، والفلسفة. لقد أرست أعمال الرازي والخوارزمي المبدعة في القرنين التاسع والعاشر الأساس للطب السريري الحديث والرياضيات، وسرعان ما انتقل هذا التعطش للمعرفة إلى أجزاء أخرى من الإمبراطورية الإسلامية، وسرعان ما تنافست الأندلس مع بغداد باعتبارها المركز الثقافي للعرب والمسلمين.

عصر النهضة

تم وضع أسس الفكر العلمي الإسلامي قبل وقت طويل من ترجمة المصادر اليونانية رسمياً إلى اللغة العربية في القرن التاسع. وبالاعتماد على رواية المؤرخ الفكري ابن الناديم في القرن العاشر والتي تجاهلها معظم العلماء المعاصرين، يذكر المفكر جورج صليبا في كتابه " العلوم الإسلامية وصناعة النهضة الأوروبية" أن الترجمات المبكرة من المصادر الفارسية واليونانية بشكل رئيسي والتي تحدد الأفكار العلمية الأولية لاستخدام الإدارات الحكومية كانت الدافع للتطوير. للتقاليد العلمية الإسلامية. ويجادل كذلك بوجود علاقة عضوية بين الفكر العلمي الإسلامي الذي تطور في القرون اللاحقة والعلوم التي ظهرت إلى الوجود في أوروبا خلال عصر النهضة.

إن أهم مفكرين إسلاميين ألهما رواد عصر النهضة هما ابن سينا (980 إلى 1037) وخاصة "كتاب الشفاء"، وهو موسوعة علمية وفلسفية. يناقش ابن سينا فيه العقل ووجوده، والعلاقة بين العقل والجسد، والإحساس، والإدراك، وما إلى ذلك.

والثاني هو الفيلسوف ابن رشد (1126 إلى 1198)، الذي أعادت كتاباته وتعليقاته إلى أوروبا في العصور الوسطى النهج الأرسطي في دراسة الطبيعة عن طريق الملاحظة والاستدلال. ساعد ابن رشد على فتح طرق جديدة للتفكير من خلال محاولة التغلب على التناقضات بين الفلسفة الأرسطية والدين الموحى به، من خلال التمييز بين نظامين منفصلين للحقيقة - مجموعة علمية من الحقائق مبنية على العقل وهيئة دينية الحقائق المبنية على الوحي.

ومنذ تلك اللحظة فصاعداً، تقدم النموذج العلمي لإنتاج المعرفة بلا هوادة في جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت نفسه، بدأت الحضارة العربية الإسلامية وإسهاماتها في العلم والمعرفة في تراجعها الطويل مع ابن خلدون (1332 إلى 1395) الذي أسس في "مقدمته" المبادئ الأساسية لعلم الاجتماع الحديث، وكان آخر أبرز العرب.

تراجع العلوم في العالم العربي

مع تقدم العصور الوسطى، بدأت الحضارة العربية في النفاد. بعد القرن الثاني عشر، كان لدى أوروبا علماء علميون أكثر أهمية من العالم العربي، كما أشار مؤرخ جامعة هارفارد جورج سارتون في كتابه مقدمة لتاريخ العلوم (1927-1948). بعد القرن الرابع عشر، شهد العالم العربي عدداً قليلاً جداً من الابتكارات في المجالات التي كان يهيمن عليها سابقاً، مثل البصريات والطب؛ ومن الآن فصاعدا، لم تكن ابتكاراتها في معظمها في عالم الميتافيزيقا أو العلوم، ولكنها كانت اختراعات عملية أضيق مثل اللقاحات. يقول برنارد لويس في كتابه الإسلام والغرب (1993): "لقد مر عصر النهضة والإصلاح، وحتى الثورة العلمية وعصر التنوير، دون أن يلاحظها أحد في العالم الإسلامي".

فالحضارة التي أنتجت المدن والمكتبات والمراصد وانفتحت على العالم، تراجعت الآن وأصبحت منغلقة ومستاءة، وعنيفة، ومعادية للخطاب، والابتكار.

وفي الوقت الراهن، لا يتناسب الإنتاج العلمي للعرب مع قدراتهم البشرية والاقتصادية. بالمقاييس المقارنة يشكل العرب 5 بالمئة من سكان العالم، لكنهم ينشرون 1.1 بالمئة فقط من كتبه، ومساهماتهم في براءات الاختراع لا تكاد تذكر. وبأخذ البحوث الطبية الحيوية كمثال، تنتج الدول العربية حاليا أقل من 1 بالمئة من الاستشهادات في العالم وتساهم بأقل من 0.5 بالمئة من الأوراق البحثية التي تظهر في 200 مجلة طبية رائدة. يقدر الإنفاق السنوي على البحث والتطوير في الدول العربية بنحو 0.15 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.4 بالمئة. يعد نقص التمويل، وضعف الدعم المؤسسي، والتكامل الهزيل داخل المجتمع العلمي. وفيما يبدو وكأنه نكتة سيئة عن العلوم في العالم العربي فإننا نتفوق في ثلاثة مجالات علمية فقط: تحلية المياه، والصيد بالصقور، وتكاثر الإبل.

من بين الأسباب العديدة التي ذكرها المحللون لتفسير الوضع الحالي العلوم في الدول العربية. كما أن هناك عوامل أكثر عمومية، مثل الحروب والصراعات والعقوبات السياسية والاقتصادية الدولية.

ولا شك أن هذه عوامل مهمة، ولكنها لا تشمل الجذور الأكثر جوهرية للوضع الحالي للعلوم في العالم العربي. على سبيل المثال، فإن البلدان التي تتمتع بفترات طويلة نسبياً من الاستقرار والرخاء مثل دول الخليج لا تكون أفضل حالاً من حيث البحوث الطبية الحيوية، وخاصة عندما يؤخذ في الاعتبار العدد الكبير من العلماء الأجانب العاملين هناك. من ناحية أخرى، فإن دول مثل المغرب وفلسطين ومصر والأردن والعراق وهي دول ليست ثرية، تكون أفضل حالاً من الدول العربية الأخرى عندما يتم موازنة إنتاجها العلمي مقابل ناتجها المحلي الإجمالي. حيث يستحوذ المغرب على سبيل المثال على أكثر من نصف الأبحاث والدراسات التي تصدر سنوياً عن الدول المغاربية، خاصة في العلوم الإنسانية. وهذا يشير إلى أن عوامل متعددة تلعب أدواراً حاسمة في تقييم العلوم في المجتمعات العربية.

السيطرة الناعمة

فقد أدى انتشار وتوسع تكنولوجيات المعلومات إلى غزو لا يرحم للثقافة الغربية في كل مجالات الحياة تقريباً. ومع القنوات الفضائية، والإنترنت، والاتصالات الإلكترونية، تسللت أنماط الحياة والأزياء والسلوك والقيم الغربية إلى البيوت العربية دون أي وسيلة حقيقية للسيطرة على هذا التدفق.

يمكن للثقافة "المتلقية" أن تنظر إلى التأثير الثقافي باعتباره تهديدًا لهويتها الثقافية أو إثراء لها. لذلك يبدو من المفيد التمييز بين الإمبريالية الثقافية باعتبارها موقفاً (إيجابياً أو سلبياً) للتفوق، وموقف ثقافة أو مجموعة تسعى إلى استكمال إنتاجها الثقافي، الذي يعتبر ناقصاً جزئيًا، بمنتجات مستوردة.

يمكن أن تمثل المنتجات أو الخدمات المستوردة نفسها أو ترتبط بقيم معينة (مثل النزعة الاستهلاكية). ووفقاً لإحدى الحجج، فإن الثقافة "المتلقية" لا تدرك بالضرورة هذا الارتباط، ولكنها بدلاً من ذلك تمتص الثقافة الأجنبية بشكل سلبي من خلال استخدام السلع والخدمات الأجنبية. نظراً لطبيعتها المخفية إلى حد ما، ولكنها قوية جداً، وصف بعض الخبراء هذه الفكرة الافتراضية بأنها "الإمبريالية المبتذلة". على سبيل المثال، يقال إنه في حين أن "الشركات الأميركية متهمة بالرغبة في السيطرة على 95 بالمئة من المستهلكين في العالم"، فإن "الإمبريالية الثقافية تنطوي على أكثر بكثير من مجرد سلع استهلاكية بسيطة؛ فهي تنطوي على نشر المبادئ الأميركية مثل الحرية والديمقراطية". وهي عملية "قد تبدو جذابة" ولكنها تخفي حقيقة مخيفة: العديد من الثقافات حول العالم تختفي بسبب التأثير الساحق للشركات والثقافة الأميركية.

يعتقد البعض أن الاقتصاد المعولم حديثاً في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين قد سهّل هذه العملية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة. وهذا النوع من الإمبريالية الثقافية مستمد مما يسمى "القوة الناعمة". توسع نظرية الاستعمار الإلكتروني القضية لتشمل القضايا الثقافية العالمية وتأثير تكتلات الوسائط المتعددة الكبرى، بدءًا من Paramount وWarnerMedia وAT&T وDisney وNews Corp، إلى Google وMicrosoft، مع التركيز على القوة المهيمنة لهذه الشركات المتحدة بشكل أساسي كونها عمالقة الاتصالات في العالم.

صناعة العلوم العربية

يحتاج العالم العربي الذي يموج بالاضطرابات السياسية، بصورة ماسة إلى ثورة جديدة لإصلاح ثقافتي التعليم والبحث. ركزت صحوة الشعوب العربية في السنوات القليلة الماضية، على البعد السياسي للتغيير المجتمعي بهدف القيام بعملية التحول الديمقراطي، فإن هذه العملية لا تنتهي عند هذا الحد بالرغم من كونها جلبت تغييرات سياسية، إلا أن هناك حاجة إلى ثورة جديدة لتحويل ثقافة التعلم. إن فشل التعليم العربي هو سبب أساسي مهم وراء استياء الشباب في المنطقة وله عواقب ثقافية واقتصادية وسياسية خطيرة.

إن مكانة العالم العربي في العلوم والتعليم غير مقبولة. إن مساهمتها في البحث العلمي الدولي ضئيلة، ولا تصنف الجامعات العربية بانتظام بين أفضل 500 مؤسسة في العالم. ومن اللافت للنظر أن ما بين 25 بالمئة إلى 40 بالمئة من السكان العرب الذين يبلغ عددهم حوالى 400 مليون نسمة ما زالوا أميين، في حين أصبحت مهارات البالغين في العصر الرقمي محددة الآن من حيث القراءة والكتابة، والحساب، وحل المشكلات.

في العديد الدول العربية، يحصل مئات الآلاف من الطلاب على تعليم جامعي لا يتوافق مع العالم الحديث. وفي السوق العالمية، لا توجد منتجات تكنولوجية "صنع في الجزيرة العربية".

من التبسيط للغاية أن نعزو سبباً واحداً، مثل التمييز الزائف بين الإيمان والعقل. من وجهة نظر وراثية، فإن العرب لا يختلفون عن أي عرق آخر؛ ولا يوجد احتكار جغرافي للاستخبارات. ومن الواضح أن العرب والمسلمين في إسبانيا وشمال أفريقيا والجزيرة العربية كانوا في قمة الحضارة عندما كانت أوروبا المسيحية في العصور المظلمة.

إن أسباب هذا النقص في المسعى والإنجاز لا تعد ولا تحصى. بما في ذلك الاستعمار والفساد والقصور الدستوري الذي يقيد حرية الإنسان وحرية الفكر. ولعقود من الزمن، أدى استخدام الدين في السياسة، واستخدام السياسة في الدين، إلى حجب الأهداف الوطنية وتحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه الدول العربية.

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة ليس ما الخطأ الذي حدث، بل ما الذي يمكن فعله الآن؟ يجب أن تحدث تغييرات ثورية، وليس تغييرات تدريجية، في التعليم والفكر العلمي، مع ثلاثة مكونات أساسية للتقدم.

أولاً: هو بناء الموارد البشرية من خلال استعادة محو الأمية، وضمان المشاركة النشطة للمرأة في المجتمع، وإصلاح التعليم.

ثانياً: هناك حاجة إلى إصلاح الدستور الوطني للسماح بحرية الفكر؛ وتبسيط وترشيد البيروقراطية؛ لتطوير أنظمة قائمة على الجدارة وإنشاء مدونة قانونية موثوقة وقابلة للتنفيذ.

ثالثاً: يجب أن يضمن الدستور وبشكل ملموس أكثر، أن تكون ميزانية البحث والتطوير أعلى من 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

رأس المال البشري

وفي هذه الرؤية، يحتل رأس المال البشري أهمية قصوى. يحتاج العالم العربي إلى تنشئة جيل جديد من المهنيين القادرين على التفكير النقدي والإبداعي، جيل يتمتع بالمعرفة المعاصرة بالعلوم والتكنولوجيا، والتخصصات الناشئة الجديدة في العلوم الفيزيائية والطبية والاجتماعية. ومن شأن هذا المجمع من المعرفة أن يساعد في تحديد وتقديم الحلول للمشاكل الأساسية التي تواجه المجتمع. يمكن أن يحقق البحث في الطاقات البديلة أو الموارد المائية أو تصميم الأدوية العديد من الفوائد الاجتماعية والمكافآت من النمو الاقتصادي للبلاد والمشاركة في السوق العالمية.

يجب البدء بالتغييرات من جذور نظام التعليم الذي يعتمد على التعلم عن ظهر قلب مع التركيز على الكمية بدلاً من جودة المعلومات المقدمة للطلاب. وينبغي الاستعاضة عن ذلك بنظام قائم على الجدارة مصمم لتشجيع التفكير الحر والإبداعي، مع اكتساب الخبرات العملية.

كما يحتاج مشهد التمويل والاعتراف في مجال البحوث إلى الإصلاح. لقد ثبت أن التقليد المتبع اليوم والذي يقضي باستخدام عدد المنشورات لتحديد المرشحين للترقية الأكاديمية ليس له قيمة تذكر، ويجب استبداله بإطار لتحديد المساهمات الأصلية والمبتكرة. وأخيراً لا بد من إقامة صلة قوية بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتعظيم الفوائد المتبادلة المحتملة من البحوث الأساسية والمصالح الصناعية، على الصعيدين العالمي والمحلي.

الاعتراف بالدور الحاسم للعلم في التنمية

إنَّ النهضة في العالم العربي لن تكون ممكنة من دون الاعتراف الحكومي الحقيقي بالدور الحاسم الذي يلعبه العلم في التنمية. لذلك تتحمل الحكومات العربية المسؤولية الأساسية في إنشاء ورعاية مراكز الأبحاث ومعاهد العلوم والتقنيات الحديثة. إن العلوم والتكنولوجيا يتمثل دورها الأساسي في جذب الطلاب الموهوبين وتقديم مناهج أكاديمية فريدة من نوعها في مجالات العلوم والهندسة المتطورة. والمعاهد البحثية المزودة بعلماء من الطراز العالمي الذين يعطون الأولوية للبحث في المشاكل الوطنية الأساسية. وتمثل المعاهد المجهزة بأحدث المعدات مجموعة واسعة من المجالات متعددة التخصصات، بما في ذلك تكنولوجيا النانو، والهندسة البيئية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الفضاء والاتصالات، وعلوم المواد، والعلوم الطبية الحيوية، وفيزياء الأرض والكون. وضرورة توفر جهات مسؤولة عن تحويل مخرجات البحوث إلى التطبيقات الصناعية. وهي مصممة لإنشاء حاضنات وشركات فرعية، مع حماية الملكية الفكرية، ولجذب الشركات الدولية الكبرى لتشجيع مناخ صحي للتبادل بين البحوث والصناعة.

إن النهضة في العالم العربي لن تكون ممكنة دون اعتراف حكومي حقيقي بالدور الحاسم الذي يلعبه العلم في التنمية والسياسات التي توفر التمويل المتناسب للبحوث الأساسية وإصلاح البيروقراطية الصارمة التي تحبط التقدم. ومن خلال القيام بذلك، سوف تستعيد الدول العربية الثقة للمنافسة في العلوم الدولية والاقتصاد المعولم اليوم.