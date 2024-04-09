على مدى الأشهر الستة الماضية، تلاعبت إيران ووكلاؤها بالحرب في غزة؛ تصعيد التوترات صعوداً وهبوطاً لتحقيق غاياتهم الدعائية الخاصة، مع الابتعاد عن أي تصعيد كبير يمكن أن يدفعهم بالكامل إلى الصراع. لقد سعت طهران باستمرار إلى تقليل التهديدات التي تواجهها بشكل مباشر من خلال جر أكبر عدد من الدول العربية إلى الخطوط الأمامية للصراع، بدءاً من لبنان وسوريا والتوسع إلى الأردن والعراق واليمن وخارجها.

اتخذت الأمور منحىً تصعيدياً آخر الأسبوع الماضي، عندما شنت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على القنصلية الإيرانية في دمشق. ومن بين قتلى الحرس الثوري قائد فيلق القدس محمد رضا زاهدي، المسؤول الأعلى عن مكائد إيران في سوريا ولبنان. وقد أعرب قادة إيران عن غضبهم من الرد عبر "رجالنا" في المنطقة. ويشير هذا إلى حقيقة أنَّ طهران نفسها من المرجح أن تتنازل عن مخاطر الانتقام لوكلاء بعيدين.

على هذا النحو، ليس من المستغرب أن تنفذ إسرائيل غارات جوية، سواء في لبنان أو سوريا، وحتى خارجهما، لأنها منخرطة في مثل هذه العمليات لسنوات فيما يسميه الجيش الإسرائيلي الحملة بين الحروب. وترى فيها تطلعات إيران إلى الهيمنة الإقليمية.

وفي معظم الحالات، تستهدف هذه الضربات الجوية، أو غيرها من العمليات السرية، بشكل مباشر إيران أو وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة حزب الله اللبناني. وقد تم تنفيذ هذه الحملة منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي في سوريا ولبنان، والافتراض الآمن إلى حد ما بأن إسرائيل تقف وراء الاغتيال، كان بمثابة خطوة إلى الأمام في حالة عدم استقرار إقليمي متقلبة وهشة بالفعل، معظمها بسبب الحرب في غزة.

لم يكن رد فعل طهران الفوري بالتعهد بالانتقام في الزمان والمكان والنطاق الذي تختاره مفاجئاً، لكنه يجعل إسرائيل وإيران أقرب إلى المواجهة المباشرة، مما قد يؤدي إلى توريط الشرق الأوسط الأوسع بدرجة أكبر.

إنها إذاً حرب استباقية ومتكاملة، وإن منخفضة الشدة، تهدف إلى إبقاء إيران ووكلائها في حالة حيرة وعدم استقرار، وفي موقف دفاعي بشكل دائم. لكن الظروف تغيرت بشكل جذري خلال الأشهر الستة الماضية، وبالتالي، هناك خطر حقيقي لنشوب حرب على نطاق واسع بسبب سوء التقدير، حيث يُنظر إلى كل خطوة يقوم بها أي من الأطراف المعنية على أنها جزء من خطة كبرى للقضاء على الجانب الآخر. فهو يجعل التصعيد غير المقصود، بل وحتى المواجهة الشاملة، احتمالاً حقيقياً قد يجر المنطقة برمتها إلى الحرب والفوضى.

إن الشخصية المستهدفة وموقع الهجوم في دمشق يجعل هذا الحادث مختلفًا عن الحوادث الماضية من حيث آثاره. ويشير ذلك إلى أنَّ إسرائيل في هذه المرحلة تعطي الأولوية لردع إيران ووكيلها اللبناني حزب الله، وهي مستعدة للمجازفة بالاقتراب من تصعيد أعمالها العدائية الحالية مع حزب الله على طول حدودها مع لبنان وإلى مواجهة مباشرة محتملة مع إيران.

من ناحية أخرى، ربما تقوم إسرائيل باستفزاز طهران عمداً على أمل أن ينتقم حزب الله، وبالتالي يعطيها ذريعة لشن هجوم واسع النطاق على هذه الجماعة المسلحة، وهو السيناريو الذي يفضله عدد لا بأس به من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، الذين يرون أن حزب الله يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل أكبر بكثير من حماس في غزة. وبالحكم على الكيفية التي تدير بها إسرائيل حربها في غزة، لا يستطيع المرء إلا أن يتخيل مدى شدة الحرب المرتقبة في لبنان.

إنَّ الهجوم الإسرائيلي على مبنى دبلوماسي إيراني في دمشق يعتبر من الناحية القانونية ضربة مباشرة لسيادة إيران. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن زاهدي كان أعلى قائد عسكري إيراني يُقتل منذ مقتل قاسم سليماني، الذي قاد عمليات الحرس الثوري الإيراني في اثنتين من أهم الدول بالنسبة إلى إيران في المنطقة، في غارة أميركية بطائرة بدون طيار عام 2020، فإنَّ الخوف من الوضع الذي خرج عن السيطرة بات حقيقياً.

رداً على الهجوم، توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالانتقام، وأعلن أن "النظام الصهيوني الشرير سيعاقب على أيدي رجالنا الشجعان. سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها". بالنسبة إلى إيران، فإنَّ خسارة زاهدي لا بد أن تؤدي إلى تعطيل عملياتها في لبنان وسوريا، ولكنها ستعرقل أيضاً شعورها بالفخر. ويبقى أن نرى ما إذا كانت طهران قادرة على ابتلاع كبريائها مرة أخرى، وبالتالي تجنب المواجهة المباشرة المحتملة مع إسرائيل ثم مع الولايات المتحدة نتيجة لذلك، ولكن هناك أصوات متنامية داخل النظام تدعو إلى الانتقام الفوري والقوي.

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وبات واضحاً أيضاً أن واشنطن تسعى إلى النأي بنفسها عن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، فقد أبلغت إيران أنه "ليس لديها أي مشاركة أو معرفة مسبقة بضربة إسرائيلية على مجمع دبلوماسي في سوريا". ومن الواضح أن هذه محاولة أميركية لمنع تصعيد الحادثة، من خلال الإشارة تقريبًا إلى أن إسرائيل، على الأقل في هذه الحالة، قد أصبحت مارقة. إن إسرائيل، من خلال عدم مشاركة نواياها مع الولايات المتحدة قبل الشروع في مثل هذه العملية الحساسة - وهي عملية لها آثار أوسع بكثير على البيت الأبيض أيضًا - إنما تساعد واشنطن من خلال عدم توريط الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، فإن تصرفات إسرائيل لا يمكن إلا أن تزيد من غضب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي يبدو أنها تفقد قدرتها على التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن خلال اختبار صبر طهران، وعدم تنسيق مثل هذه العملية المهمة مع الأميركيين، تختبر إسرائيل صبرهم أيضاً، خاصة أنَّ العلاقات بين الحليفين أصبحت أكثر توتراً من أي وقت مضى نتيجة للحرب في غزة، وتجاهل إسرائيل لدعوات الهدنة، ومنع المزيد من المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة.

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الأمر الأكثر إثارة للحيرة بشأن الهجوم في دمشق هو فك رموز ما تحاول إسرائيل تحقيقه من خلال تفاقم جبهة أخرى بشكل صارخ، في حين أنها بالفعل غارقة في مستنقع الحرب في غزة، وفقدت معظم الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به قبل ستة أشهر فقط. إنَّ إسرائيل تنزلق بشكل متزايد إلى نمط من الصراعات المفتوحة بلا نهاية واضحة، والتي بدلاً من أن تخدم مصالحها، أو مصالح أي من حلفائها، فإنَّها تساعد فقط في إطالة أمد حروبها من دون داع، الأمر الذي يمنح نتنياهو ذريعة، وإن كانت واهية، للبقاء طويلاً في السلطة.

إنَّ طموحات الهيمنة الإيرانية تشكل مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة، وليس في ذلك أي شك. إن دعم إيران لحماس وحزب الله يشكل تهديداً لإسرائيل، وهو ما يتعين على الأخيرة الرد عليه. ولكن إسرائيل لا تملك الوسائل اللازمة للقضاء على هذا التهديد عسكرياً بالكامل. وكما أثبتت الحرب في غزة، لا يمكن القضاء حتى على قوة عسكرية أقل شأناً مثل حماس.

ويشكل الردع العسكري عنصراً مهماً في التعامل مع التهديد الإيراني، ولكن الأهم من ذلك أنَّ إسرائيل تحتاج إلى تعاون وتنسيق سياسي ودبلوماسي فعلي مع حلفائها الإقليميين والدوليين الذين يشعرون بالقلق على حد سواء إزاء المغامرات الإيرانية، لكن من دون استفزاز طهران أو إذلالها.

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إن إذلال إيران بدلاً من هزيمتها قد يمنح إسرائيل بعض الرضا قصير الأمد، ولكنه قد يفتح أيضاً جبهة أخرى، ولكن هذه المرة بينما يكون المجتمع الدولي أقل تعاطفاً. وكما أظهرت التجارب السابقة، كلما تم اغتيال شخصية إيرانية كبيرة، يتم العثور على بديل بسرعة، في حين تظل الأسباب الجذرية للصراع قائمة وتتفاقم.

يسلط هذا الأمر الضوء على حقيقة أنَّ العدو الرئيسي لهذه القوات الوكيلة لم يكن إسرائيل أبدًا، بل هو في الواقع السلطات الحاكمة الشرعية في البلدان التي تحتلها، وما الهدف النهائي إلا تحويل الدول العربية إلى دول فاشلة، وأطلال يتصاعد منها الدخان.

"المقاومة" التي ليس لديها الرغبة في "المقاومة" بحكم تعريفها لا تخدم أي غرض في الوجود. إذا كان هناك أي خير يمكن أن ينجم عن كارثة غزة، فهو وضع نهاية لا عودة عنها للبنادق التي تعمل لحساب أجندات أجنبية معادية.