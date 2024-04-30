تعد لاعبة التنس التونسية أنس جابر، والمعروفة بلقب "وزيرة السعادة"، رمزاً من رموز التنس التونسي والعربي، وقد أحدثت ثورة في عالم رياضة التنس وذلك بإنجازاتها المتميزة، هي التي وُلدت في 28 آب (أغسطس) 1994 في قصر هلال، في العاصمة تونس، وبدأت مسيرتها الاحترافية في عام 2010، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز اللاعبات في العالم.

تُعرف أنس جابر بأسلوب لعبها الفريد وقدرتها على التغلب على المنافسات في أكبر البطولات العالمية. في العام 2022، بلغت المرتبة الثانية عالميًا في تصنيف رابطة محترفات التنس، مما جعلها أول لاعبة عربية وأفريقية تصل إلى هذا المستوى الرفيع وهي اليوم بين اللاعبات العشر الأوائل في العالم.

تُعتبر أنس جابر مصدر إلهام للعديد من الشابات والشباب في العالم العربي، حيث تُظهر أن العزيمة والإصرار يمكن أن يُحققا النجاح حتى في أكثر الظروف تحديًا. فقد كانت مسيرتها مليئة بالتحديات، لكنها كانت تجد دائمًا طريقة للتغلب عليها والوصول إلى القمة. ومن أبرز إنجازاتها، فوزها بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس في أيار (مايو) 2022، وهو أول لقب لها في دورات كبرى من فئة ألف نقطة.

وأصبحت أنس جابر اليوم مصدر فخر للتونسيين والعرب، فهي ليست مجرد لاعبة تنس محترفة، بل هي أيضًا شخصية مؤثرة خارج الملعب، حيث تُعرف بشخصيتها القوية والمرحة، وقدرتها على نشر الإيجابية والسعادة بين متابعيها ومحبيها. وهي تعدّ مثالًا يُحتذى به في الرياضة وخارجها، حيث تُظهر أنَّ الرياضة يمكن أن تكون وسيلة للتغيير الإيجابي والتأثير في المجتمع، وأن النجاح يُمكن أن يكون محركًا للسعادة ليس فقط للفرد، بل للمجتمع بأسره.

ومع كل إنجاز تحققه أنس جابر، تُعزز مكانتها كواحدة من أعظم الرياضيين العرب. إنها تُمثل الأمل والطموح لكل من يسعى لتحقيق أحلامه، بغض النظر عن العقبات التي قد تواجهه. وهي تعد مثالاً على أن الشغف والتفاني في العمل يُمكن أن يؤديا إلى تحقيق العظمة، وأن الرياضة هي أكثر من مجرد لعبة، وإنها رحلة من النمو الشخصي والتطور.

من خلال موهبتها، وشخصيتها، وإنجازاتها، تُظهر جابر أنَّ الرياضة يمكن أن تكون منصة للتعبير عن الهوية الثقافية والفخر الوطني. ومع كل ضربة كرة تُسددها، وتُعزز من مكانة اللاعبات العربيات في الساحة الدولية. وهي تردد دائماً وتقول "أريد أن أكون مصدر إلهام للاعبات التنس ليس فقط في تونس بل في أفريقيا والعالم العربي، ثقوا في أنفسكن فأنا لست منحدرة من عائلة ثرية لذلك كفوا عن إيجاد التبريرات واذهبوا للعمل واستمتعوا باللعبة".

ولم تقف عند ذلك فحسب، بل أظهرت مواقف سياسية من خلال دعمها لقضايا إنسانية، ومن ضمنها القضية الفلسطينية. وقد تعرضت لانتقادات بسبب هذه المواقف، ولكنها وجدت دعمًا كبيرًا من الجمهور ومن مؤسسات رياضية وحكومية في بلدها، حيث تُعتبر مثالًا للرياضيين الذين يستخدمون منصتهم للتعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية، مما يعكس الدور المتزايد للرياضيين في المجالات العامة خارج نطاق الرياضة.

إقرأ أيضاً: الفرق بين المدرب العربي والأجنبي

ولا تخفي جابر شغفها بكرة القدم وتشجيعها لنادي ريال مدريد الإسباني، وهي تُظهر مهاراتها الكروية في مناسبات متعددة، مؤكدة أن موهبتها لا تقتصر على الملاعب الخضراء للتنس، بل تمتد لتشمل المستطيل الأخضر لكرة القدم. لقد استعرضت مهاراتها الكروية على هامش بطولة شتوتغارت للتنس منذ فترة قصيرة، وحتى أنها زارت نادي شتوتغارت لكرة القدم، حيث كان في استقبالها حارس الفريق فابيان بريدلوو. وقد نشرت "رابطة محترفات التنس" على إنستغرام تسجيلاً مصوراً يظهر جابر وهي تقدم فاصلاً مهارياً في كرة القدم، معبرة عن حبها لهذه الرياضة ولناديها المفضل [في تصريحات سابقة، أعربت جابر عن إعجابها الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أنها أصبحت من مشجعي ريال مدريد بسببه، وأن كرة القدم هي الرياضة الأخرى المفضلة لها]. إن ارتباط جابر بكرة القدم يعكس الروح الرياضية الشاملة التي تتمتع بها، ويبرز كيف يمكن للرياضيين التميز في أكثر من مجال رياضي.

وفي مبادرة إنسانية منها، قامت منذ ثلاث سنوات ببيع مضربيها في مزاد العلني وذلك لشراء معدات طبية ومساعدة المستشفيات في بلادها، والتي شهدت آنذاك موجة جائحة كوفيد-19، وساهمت في ترميم وإعادة تهيئة مدارس ومعاهد في بلادها.

ويُعرف عنها الجرأة والصرامة في اللعب، ولا تتردّد في أن تتوقف لتطلب من أحد المشجعين التزام الصمت لتتمكن من التركيز.

وقد صمّمت شركة المستلزمات الرياضية “لوتو” قميصاً خاصاً بها كُتب عليه “يلّا حبيبي”، في إشارة إلى أنَّ اللاعبة “مصدر إلهام للآخرين”.

إقرأ أيضاً: البرازيليون يرضعون كرة القدم مع حليب أمهاتهم؟

مرحة وتحب الموسيقى، وتسعى دائماً إلى التعليق بطريقتها الخاصة، حيث كانت تملك الجرأة لطلب الاستماع إلى إيقاعات وأغان تونسية بعد كل مباراة كانت تنتصر فيها خلال دورة برلين التي أحرزت لقبها في 2022. وتفاعل معها المسؤول عن التنشيط في الملعب، وبث لها خصيصاً مقطعاً من أغنية لفنان الراب التونسي بلطي. وهي نشرت على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” باللغة العربية بيتاً شعرياً لشاعر تونسي يتغنى ببلاده: "حَيّا نَسيمُكَ حَتّى كادَ يُحييني.. يا تونِسَ الأُنسِ يا خَضرا الميادين".

يبلغ طول أنس جابر 1.67 سنتيمتراً، وترتكز في لعبها على يدها اليمنى. وهي متزوجة منذ عام 2015 من لاعب المبارزة السابق ومعدها البدني حالياً كريم كمّون، ويدرّبها اللاعب السابق عصام جلالي.

ويُعرف عن أنس جابر أن لديها أسلوب لعب خاص بها في طريقة التعامل مع منافساتها خلال المباراة، وتبحث عن تقديم العروض الجميلة، وهي تكره اللعب بنسق واحد، وتبحث دائماً عن خلق الفرجة بتنويع اللعب بضربات تفاجئ بها الخصم، خصوصاً منها الكرات الساقطة.