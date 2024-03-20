في عالم كرة القدم العربية، هناك العديد من المدربين الذين تركوا بصمات لا تُنسى في الملاعب العربية. من هؤلاء نجد أسماء لامعة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة، فالمدرب المغربي وليد الركراكي قاد المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر 2022 إلى المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية. وفي بطولة آسيا لكرة القدم، نجد أن مدرب المنتخب الأردني الحسين عموته، المغربي الجنسية، قاد منتخب النشامى إلى النهائي الآسيوي وخسر المباراة النهائية أمام المنتخب القطري واختير كأفضل مدرب عربي في البطولة، ولم يسبقه في هذا الإنجاز سوى المدرب السعودي خليل الزياني، الذي قاد المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا العام 1984، ونظيره ناصر الجوهر في العام 2000 الذي قاد المنتخب السعودي إلى المركز الثاني في كأس آسيا في لبنان، أمَّا في أفريقيا، فنجد الراحل محمود الجوهري، أشهر مدرب مصري، يليه حسن شحاتة والشتالي من تونس ورباح سعدان من الجزائر، الذين حققوا الكثير من الإنجازات مع منتخبات بلادهم سواء في البطولات الأفريقية وكؤوس العالم.

إنَّ إسهامات هؤلاء المدربين العظماء في تطوير كرة القدم على المستوى العربي لا يمكن إغفالها، وقد ساهموا في رفع مستوى اللعبة وإثراء التجربة الكروية في المنطقة.

أمَّا السؤال الذي يطرحه الكثير من المتابعين فهو ما الفرق بين المدرب الرياضي العربي والأجنبي، والجواب يمكن أن يكون متعدد الأوجه، حيث يتأثر بعوامل مختلفة مثل الثقافة، والتعليم، والخبرة في مجال التدريب. عادةً ما يتمتع المدربون الأجانب بخبرة دولية واسعة، وقد يحظون بتعليم تقني أكثر تخصصًا في مجالات معينة من الرياضة. من ناحية أخرى، قد يكون المدربون العرب أكثر دراية بالظروف المحلية والثقافية التي قد تؤثر على اللاعبين والفرق.

وقد يواجه مدربو كرة القدم العربية العديد من الصعوبات التي تحد من قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج. من بين هذه التحديات، يبرز نقص الدعم المالي والموارد، مما يؤثر على جودة التدريب والتجهيزات. كما يعاني المدربون من ضغوطات اجتماعية وثقافية قد تؤثر على قراراتهم التكتيكية والفنية. بالإضافة إلى ذلك، يواجهون تحديات متعلقة بالبنية التحتية الرياضية وغياب استراتيجيات تطوير طويلة الأمد. ولا يمكن إغفال الضغط الإعلامي والجماهيري الذي يزيد من صعوبة مهمة المدرب في بناء فريق قوي ومتجانس.

أمَّا سبب بحث المنتخبات والأندية العربية عن المدرب الأجنبي وإهمال المدرب المحلي، فيعود إلى عوامل مهنية وثقافية عدة. في كثير من الأحيان، يُنظر إلى المدربين الأجانب على أنهم يمتلكون خبرات ومهارات تدريبية متقدمة، بالإضافة إلى تجارب دولية قد تفتقر إليها الساحة المحلية. كما أنَّ هناك اعتقاد بأن المدرب الأجنبي قادر على إحداث تغيير جذري في أسلوب وطريقة لعب الفريق، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل. من ناحية أخرى، قد يُعزى إهمال المدرب المحلي إلى نقص في الثقة بالقدرات التدريبية المحلية، أو بسبب عدم توفر الشهادات والخبرات التي تتطلبها المستويات العالية من التدريب. وفي بعض الأحيان، قد يكون هناك تفضيل ثقافي للأجانب نابع من الإعجاب بالكفاءات الخارجية والرغبة في تطوير الرياضة بأساليب مختلفة.

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من المهم أن نذكر أن هذا لا يعني بالضرورة أن المدرب المحلي أقل كفاءة، ولكن قد تكون هناك حاجة لتطوير برامج تدريبية محلية لتعزيز قدرات المدربين وإعطائهم فرصًا أكبر لإثبات جدارتهم.

كذلك، نجد أن ليس من الضروري أن يكون كل نجم كروي في عالم كرة القدم مدرباً عظيماً، فالمهارات والخبرات التي تُكتسب على أرض الملعب قد لا تترجم بالضرورة إلى نجاح في مجال التدريب. القيادة والتخطيط الاستراتيجي والقدرة على إدارة اللاعبين وتحفيزهم هي مجرد بعض من الصفات الأساسية لمدرب ناجح. يتطلب الأمر أكثر من مجرد فهم للعبة؛ يتطلب فهماً عميقاً للعلاقات الإنسانية والديناميكيات داخل فريق، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ قرارات صعبة تحت الضغط. لذلك، عندما ننظر إلى نجوم سابقين في عالم الكرة يتجهون نحو التدريب، يجب أن نتذكر أنَّ النجاح في هذا المسار ليس مضموناً، وأنه يتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، ولعل من أشهر اللاعبين الذين فشلوا في التدريب كان النجم الأرجنتيني دييغو ماردونا، بينما كان نجم النجوم كلاعب.