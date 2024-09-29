في 25 أيلول (سبتمبر)، ألقى علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني، خطابًا لإحياء ذكرى الحرب الإيرانية العراقية، وهو الصراع الذي تسبب في معاناة هائلة للشعب الإيراني. وبدلاً من التفكير في الخسائر المدمرة، أشاد خامنئي بجهود الحرب، مؤكدًا على الأهمية الإيديولوجية والسياسية لمواصلة الحرب خارج حدود الدفاع عن إيران. ويبدو أن تصريحاته كانت بمثابة دفاع عن قرار سلفه روح الله الخميني بإطالة أمد الحرب وتبرير طموحات النظام الأوسع.

ومن اللافت للنظر أن الدكتاتورية الدينية تقف وحدها باعتبارها النظام الوحيد في العالم الذي يحتفل سنويا ببداية ــ وليس نهاية أو انتصار رمزي ــ حرب مدمرة أودت بحياة الملايين وتسببت في أضرار بالمليارات لكلا البلدين. وفي خطابه أمام مجموعة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "قدامى المحاربين والمدافعين عن الدفاع المقدس"، أوضح خامنئي: "يجب أن يكون السبب وراء دخول الجمهورية الإسلامية في حرب استمرت ثماني سنوات واضحا لجيلنا الأصغر سنا. لم يكن هذا مجرد دفاع عن الوطن؛ بل كان دفاعا عن الإسلام. لقد أوضح الإمام الخميني ذلك، وهذا هو جوهر الحرب. كانت ساحة المعركة مكانا للعبادة".

واعترف خامنئي، الذي كان يعاني بشكل واضح من مشاكل صحية ويتحدث بصعوبة، بأن الحرب تجاوزت مجرد الدفاع، مما يشير إلى أن طموحات إقليمية وأيديولوجية أوسع نطاقا كانت على المحك. "لم يقتصر سبب الهجوم على إيران الثورية على صدام وحزب البعث. "لقد كان لدى القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، نفس القدر من الحوافز، إن لم يكن أكثر، لمهاجمتنا. كانت الجمهورية الإسلامية عنصراً لا يطاق بالنسبة لهم في هذا الجزء الحساس من العالم، ولم يتمكنوا من قبول ثورتنا وطريقة التفكير الجديدة التي قدمناها"، كما قال.

وفي دفاعه عن استخدام النظام للأطفال الجنود أثناء الحرب، حاول خامنئي إعادة صياغة القضية باعتبارها مسألة تدين ديني لا مسألة إكراه. "كان لدينا صبية صغار يزيدون من أعمارهم في وثائقهم حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الخطوط الأمامية. كانوا يبكون ويتوسلون إلى والديهم للحصول على إذن للانضمام إلى الحرب"، كما زعم خامنئي، في محاولة لإلقاء الضوء على الممارسة بشكل إيجابي. وأضاف أيضًا: "كان هؤلاء الشهداء الشباب يكتبون وصاياهم تحت نيران العدو، ويذكرون الآخرين بأهمية الحجاب. وهذا يدل على مستوى التدين الروحي والديني".

وكان الخطاب أيضًا بمثابة منصة لخامنئي للدفاع عن التدخلات الإقليمية الحالية وبرامج الصواريخ في طهران. "اليوم يتهموننا بإرسال الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى دول أخرى، لكن لم يكن هناك مثل هذه الأشياء في ذلك الوقت. السبب الحقيقي لعدائهم هو ثورة الشعب في هذه المنطقة المحورية من العالم"، صرح، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات كانت استمرارًا لمبادئ الثورة الإسلامية. "لقد قدمنا ​​طريقة جديدة للتفكير في الحكم العالمي، والتي لم يكن النظام العالمي السائد في ذلك الوقت يتسامح معها".

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كما استغل خامنئي المناسبة لمعالجة الانتقادات المتزايدة من داخل النظام حول عزلة نظامه المتزايدة على الساحة الدولية. وقال: "يتهم بعض الناس الجمهورية الإسلامية بالعزلة والخلاف مع العالم، لكن هذا غير صحيح. نحن نعمل مع دول يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم. لدينا تفاعلات وتجارة وتبادلات. القضية ليست العزلة، بل الوقوف ضد الغطرسة العالمية، وخاصة هيمنة الولايات المتحدة".

كما رفض المخاوف الدولية بشأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والبرنامج النووي باعتبارها مجرد ذرائع لتقويض النظام.

وفي إشارة إلى الانتقادات الدولية للنظام، قال: "إن البعض لا يفهمون أن القضية الحقيقية ليست الطاقة النووية، أو حقوق الإنسان، أو حقوق المرأة. هذه مجرد ذرائع".

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وألمح خامنئي أيضًا إلى زيادة التوترات داخل النظام، محذرًا من النفوذ الأجنبي الذي يخترق الأنظمة الثقافية والتعليمية الإيرانية. وحذر قائلاً: "لا يمكننا أن نقبل أن يتم رفع هذه الرايات الأجنبية داخل بلادنا من قبل المتسللين. لا ينبغي السماح للعدو، الذي هزمناه في ساحة المعركة، بالتقدم من خلال الوسائل الثقافية والأيديولوجية في مؤسساتنا التعليمية أو وسائل الإعلام أو الحكومة". "لا ينبغي السماح لهذا العدو بمواصلة مؤامراته داخل البلاد، وخاصة في أماكن مثل وزارة التعليم ووسائل الإعلام الحكومية والجامعات".

كما تعكس تصريحاته بشأن حزب الله، الذي واجه انتكاسات في الأسابيع الأخيرة، جهوده للتقليل من شأن تلك الخسائر.

وطمأن خامنئي جمهوره بالقول:"نعم، لقد ألحقوا بعض الأضرار واستشهد أعضاء رئيسيون في حزب الله، وبالتأكيد، كانت هذه خسارة. لكن القوة التنظيمية والبشرية لحزب الله أكبر من هذا بكثير"،

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وبينما امتنع خامنئي عن الكلام الفارغ عن الانتقام الشديد، قال: "إن الحكم الشرعي النهائي هو أنه من واجب الجميع العمل من أجل إعادة فلسطين والمسجد الأقصى إلى أصحابهما الشرعيين".

ورغم أن خامنئي حاول إظهار القوة والإقناع طوال خطابه، إلا أن خطابه كشف عن قلق عميق بشأن مكانة النظام على الصعيدين المحلي والدولي. ومن خلال الدفاع عن تصرفات النظام في الحرب وسياساته الحالية، سعى إلى حشد قاعدته بينما كان يعالج بشكل استباقي المعارضة المتزايدة داخل إيران بشأن الأزمة الاقتصادية في البلاد وعزلتها والقمع المستمر.