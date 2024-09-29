في يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، تجمع آلاف الإيرانيين الأميركيين وأنصار المقاومة الإيرانية في نيويورك للاحتجاج على حضور رئيس النظام الإيراني مسعود بزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد اجتذبت المظاهرة، التي غطتها العديد من وسائل الإعلام على نطاق واسع، حشدًا متنوعًا من جميع الأعمار، وأدانوا انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والسياسات القمعية.

وكان التجمع، الذي أقيم بالتزامن مع خطابات ألقاها زعماء عالميون، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرضًا قويًا للمعارضة للنظام الإيراني. ورفع المتظاهرون لافتات ولوحات، معبرين عن مطالبهم بإنهاء حكم الملالي في إيران.

مقتطفات من الخطب في التجمع

خاطبت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التجمع في رسالة قوية: "ماذا يفعل رئيس نظام الإعدامات والمجازر في الأمم المتحدة؟ "أليس من حق الأمم المتحدة أن تؤسس على ميثاقها، المتجذر في "الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الإنسان وقيمته؟" ودعت الأمم المتحدة إلى محاسبة القادة الإيرانيين على جرائمهم، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب السناتور تيد كروز من تكساس، في رسالة صوتية، عن تضامنه مع المحتجين: "لقد مضى وقت طويل قبل أن ينتهي الأمر بالنظام الإيراني إلى كومة رماد التاريخ... وعلى الرغم من سجلهم المروع في انتهاكات حقوق الإنسان، فإن قادة إيران، بشكل غريب، موضع ترحيب في الجمعية العامة للأمم المتحدة". كما انتقد النظام لقمعه ودعا إلى الدعم العالمي لمحاسبة النظام على إرهابه وأعماله العدائية.

وشبه البروفيسور آلان ديرشويتز النظام الإيراني بألمانيا النازية، محذرًا من أن استرضاء طهران من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر أكبر. "إن النظام الحالي، لا شك أنه النظام الأكثر خطورة في العالم منذ تولى النازيون السلطة في ثلاثينيات القرن العشرين... يجب علينا محاربة هذا النظام واستبداله بنظام ديمقراطي علماني".

وأشاد السفير سام براونباك خلال التجمع بقدرة المقاومة الإيرانية على الصمود، وحث على الاستمرار في دعم تغيير النظام في إيران. وحذر من أنه بدون الدعم العالمي لإيران الحرة والديمقراطية، يواجه العالم خطر "محرقة نووية في الشرق الأوسط". ودعا براونباك إلى ممارسة أقصى قدر من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن العقوبات تشكل مفتاحاً لإضعاف دعم النظام للإرهاب. وشدد على أن "الملالي بدأوا هذه الحرب، ولن تنتهي حتى يتم إزاحتهم عن السلطة"، وحث العالم على دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.

وأكد السفير الأميركي السابق مارك جينسبيرج على الطبيعة الاحتيالية للنظام، قائلاً: "يحب بزشكيان أن يقدم نفسه كمصلح... لكن هذا نظام إرهابي. "إن النظام الإيراني لا يمكن إصلاحه ولا يمكن إنقاذه ولا علاجه". وحث جينسبيرج المجتمع الدولي على دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية ودعم خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المكونة من عشر نقاط من أجل إيران حرة وديمقراطية.

كما أدان المتظاهرون، الذين حمل العديد منهم صور أولئك الذين أعدمهم النظام، إعدام ما يقرب من 200 شخص منذ تولي بزشكيان منصبه. وأعرب العديد من المشاركين عن تضامنهم مع ضحايا كارثة منجم تاباس الأخيرة، وأدانوا إهمال النظام واستغلاله للطبقة العاملة في إيران. وكرر المتظاهرون مشاعر منظمات حقوق الإنسان التي أفادت عن الاستخدام المكثف للنظام لعقوبة الإعدام لقمع المعارضة.

وغطت صحيفة نيويورك تايمز الاحتجاج خارج مقر الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التجمع تزامن مع خطاب الرئيس مسعود بزشكيان القادم في الجمعية العامة وتضمن خطابات من شخصيات بارزة مثل آلان ديرشويتز، والسيناتور السابق سام براونباك، والسيناتور تيد كروز. أعرب كروز في رسالة مسجلة مسبقًا عن تضامنه مع المحتجين، قائلاً إنه يقف "مع الأميركيين الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد ومع الشعب الإيراني في سعيه الدؤوب من أجل الحرية". ودعا التجمع إلى تغيير النظام في إيران، مسلطًا الضوء على المعارضة الواسعة النطاق للنظام.

وقد تناولت قناة فوكس نيوز المظاهرة خلال فقرتها "عالمك"، حيث سلط المراسل الكبير إريك شون الضوء على المظاهرة. وركز التقرير على معارضة المحتجين لخطاب رئيس النظام الإيراني مسعود بيزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً على دعوة المظاهرة لتغيير النظام في إيران.

وأفادت قناة إيه بي سي نيوز، "قام آلاف الإيرانيين الأميركيين باحتجاج خارج الأمم المتحدة للمطالبة بالعدالة لضحايا النظام الإيراني. وامتدت المظاهرة على طول شارع كامل، حيث ملأ المحتجون الكتلة بأكملها في شارع 47. وغطوا الساحة بوجوه أولئك الذين قالوا إنهم سقطوا من أجل الحرية".

وأفادت قناة إن بي سي نيوز، "لقد رفع المحتجون الإيرانيون الأميركيون أصواتهم خارج الأمم المتحدة بشأن النظام الحالي في البلاد".

الخلاصة: دعوة إلى التحرك العالمي

أكدت مظاهرة نيويورك على الدعم الدولي المتزايد للمقاومة الإيرانية والدعوة إلى تغيير النظام في طهران. ودعا المحتجون والمتحدثون على حد سواء زعماء العالم إلى التوقف عن استرضاء النظام الإيراني ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية بدلاً من ذلك. كما اختتم رجوي، "إن الشعب الإيراني وحركة المقاومة عازمون على الإطاحة بهذا النظام الإجرامي وتحقيق الحرية لإيران وشعبها".

كان الحدث عرضًا مدويًا للتضامن مع الشعب الإيراني، وعزز دعوته لمستقبل ديمقراطي خالٍ من طغيان الملالي.