استناداً إلى المعطيات السياسية الحالية في إقليم كوردستان، يمكن القول إنَّ العلاقات بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية مرّت بتغيرات كبيرة ومحطات عديدة، والخلافات الحادة التي تراها اليوم لم تبدأ مع بداية الحملة الانتخابية لبرلمان كوردستان، ولن تنتهي يوم الاقتراع أو بعد إعلان نتائج الانتخابات أو حتى رؤية المخرجات النهائية للعملية الانتخابية وتشكيل حكومة الإقليم الجديدة، لأن هذه الخلافات بالأساس هي نتيجة لتراكمات سياسية وتاريخية وثقافية أدت إلى التركيز على المصالح الخاصة وانقسام الوعي وإرجاء الأولويات.

على الصعيد السياسي، أصبحت هذه الخلافات جزءًا من واقع مصيري يتعلق بوحدة البلد وأمنه، وهي نابعة من سياسات تهدف إلى معاداة الحقوق الوطنية والقومية والدستورية لشعب كوردستان، ومحاولة نشر العداء بين الكوردستانيين من قبل جهات ذات نوايا سيئة.

وتاريخياً، تعود جذور هذه السياسات إلى عقود مضت، حين أعلن فيها دون خجل أن القيم يمكن أن تُداس من أجل السيطرة على مراكز القرار. وتم توثيق هذه الأفكار في كراسات وكتب مليئة بالمفاهيم الخاطئة التي تجاوزتها الإنسانية.

أما ثقافياً، فهناك توجه لتبسيط الأمور واختزالها في هدف واحد، وهو إضعاف الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) وإيذائه بأي وسيلة، مهما كان الثمن. ويعتمد البعض منهم على الابتزاز، والبعض الآخر على التزوير والدعم الخارجي، كما ظهر مؤخراً في التسريبات الصوتية الفاضحة والواضحة بين الأخوين الطالبانيين التي انتشرت في وسائل الإعلام.

إقرأ أيضاً: أوراق البارتي وناطحو الصخور

تصرفات بعض السياسيين في كوردستان اليوم غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين أبناء الشعب الواحد. مواقفهم تجاه البارتي وحكومة الإقليم والشهداء وعوائلهم غير مبررة، وتعتمد على ثقافة الإنكار والخطاب الإعلامي التحريضي القائم على الأكاذيب والمبالغات وتشويه الحقائق. هذا السلوك يثبت أن الموهومين والساعين لترويج تلك الثقافة لا يمكن اعتبارهم وطنيين حقيقيين ملتزمين بمبادئ حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية. بناءً على ذلك، فإن الشراكة مع هؤلاء، سواء الذين تأثروا بالأحداث الإقليمية والدولية أو الذين تراودهم الأحلام في تحقيق بعض المكاسب على حساب البارتي، من خلال ممارسة التزوير أو القيام بنشاطات استباقية تُرضي بعض الأطراف أو تستثمرها في معاداة الأولويات الكوردستانية، أصبحت عملية مستحيلة، ومع بعض الأطراف الأخرى مملة ومكررة وعديمة الجدوى. ما قيل خلال السنوات العشرين الماضية وما يُقال الآن ليس إلا محاولة لتكدير الأجواء في كوردستان وتقديم المبررات لسلب البارتي من حقوقه الدستورية وشرعيته التي ارتبطت بالنضال الوطني، بل حتى محو وجوده على الساحة.

إقرأ أيضاً: عندما أعاد التاريخ نفسه في شنكال وضواحيها

ما لم يدركه السياسيون السابقون في كوردستان، الذين خسروا معاركهم ضد البارتي ودفعوا أثماناً سياسية باهظة ولم يخرجوا من الدنيا إلا مهزومين مكللين بعار محاصرة ومحاربة البارتي، هو أن البارتي لا يفشل، بل يفشل خصومه. وما لا يفهمه السياسيون الحاليون هو أن البارتي، بجماهيره ونهجه وصبره، يستطيع إحباط خصومه وأعدائه. محاولات معاداة البارتي، سواء بدعم خارجي أو بقرار داخلي، لا تعني تحقيق النجاح، ولا تغطي على فشل. هذه المحاولات لن تثني أعضاء ومؤيدي البارتي عن التمسك بمبادئهم وحقوقهم، ولن تمنعهم من المطالبة بحقوق شعبهم والالتفاف حول قيادتهم. بل على العكس، تعزز معنوياتهم وتزيد من إصرارهم وصلابتهم، وتجدّد فيهم روح الوطنية والقومية التي لم تغادر ضمائرهم.