بث التلفزيون الرسمي يوم الخميس 25 تشرين الأول (أكتوبر) تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى علي خامنئي قبل ثلاثة أسابيع لمجموعة من أنصار النظام، أعرب فيها عن قلقه إزاء الظروف الخطيرة التي يواجهها النظام حاليًا في المنطقة، وقارنها بالحرب الإيرانية العراقية. قال: "استشهد ما يقرب من 10 آلاف شخص من هذه المحافظة وحدها، وأصيب ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد. لقد قاموا بواجبهم في ذلك الوقت. الآن، نحن بحاجة إلى هؤلاء الشباب بقدر ما كنا بحاجة إليهم أثناء الحرب. اليوم، نحن بحاجة إليهم!"

وأضاف: "في ذلك الوقت، كانت حربًا واضحة ومرئية؛ اليوم، إنها حرب هجينة ذات جوانب مادية وبرمجية ونفسية وتسليحية. مؤامرات العدو أكثر تعقيدًا، وهذا مهم؛ مجرد التواجد في ساحة المعركة العسكرية وصنع الصواريخ لم يعد كافيًا".

تظهر هذه التصريحات أن خامنئي قلق بشأن تدهور الروح المعنوية بين قواته، واعترف بشكل غير مباشر بأن وضع النظام أصبح أكثر هشاشة مما كان عليه أثناء الحرب التي استمرت ثماني سنوات، نظرًا لأزماته الإقليمية، وعزلته الدولية، واستيائه الداخلي المتفجر، والتحديات الداخلية. والواقع أنه بعد ثلاثة أشهر من تولي بزشكيان منصبه كرئيس جديد، بدأ الخصوم يطالبون بالفعل بإقالة نائبه جواد ظريف وحتى التهديد بمحاكمته.

لقد انخفضت الروح المعنوية كثيرًا بين قوات النظام لدرجة أن خامنئي لم يكلف أئمة صلاة الجمعة فحسب، بل كلف أيضًا رؤساء الحرس الثوري برفع الروح المعنوية.

وفي حين يغرق النظام في صراع عميق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في بيان يعكس عن غير قصد حالة النظام نفسه: "إن العدو ينتحر. وعندما تنوي قوة الانهيار، فإنها عادة ما تخلق الظروف لسقوطها".

ثم بدأ في التباهي المبالغ فيه لحشد الموالين للنظام في الحضور، قائلًا: "إذا تم إطلاق العمليات البرية، فهل يمكنهم تجنب نطاق عملية بيت المقدس عام 1982؟ ... يعتقدون أن هذه القاذفات، سواء كانت ثاد أو صواريخ آرو، ستنقذ النظام من معركة كبرى، لكنهم مخطئون بالتأكيد، تمامًا كما حدث في "الوعد الحقيقي 2"، عندما فشلت صواريخ آرو".

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وقبل بضعة أيام، حاول قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محمد علي جعفري أيضًا طمأنة أعضاء الحرس الثوري الإيراني والباسيج، قائلًا: "يزعمون أنهم سيلاحقون إيران بعد حزب الله. هذا هراء".

وأضاف جعفري: "أستطيع أن أؤكد لكم بيقين مطلق أنهم لن يتخذوا أي إجراء مهم. أيا كان ما يحاولون القيام به، فسيكون جهدًا فاشلًا. "إنهم لا يستطيعون بالتأكيد شن هجوم مماثل لـ"الوعد الصادق 2".

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هذه التطمينات من جانب قائد الحرس الثوري السابق بعدم وقوع هجوم خطير تكشف عن الجانب الآخر من التفاخر والتحريف في تصريحات قائد الحرس الثوري الحالي. لقد صعد كلاهما لرفع الروح المعنوية، حيث تعكس تعليقاتهما الروح المعنوية الضعيفة بين قوات الحرس الثوري الإيراني والباسيج التي وقعت في مستنقع صراعات خامنئي. والأهم من ذلك، أنهما يؤكدان على الصراعات الخارجية لإخفاء الخوف الحقيقي والضعف الذي يعاني منه النظام: السكان الذين سئموا من كل شيء والذين تدعمهم حركة مقاومة مستقلة ومنظمة تنتظر على أهبة الاستعداد للإطاحة بهذا النظام وإرساء الحرية والديمقراطية.