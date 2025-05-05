أطلقت وزارة العمل الفلسطينية برنامجاً طارئاً لتعافي سوق العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد التصعيدات الأخيرة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية (منطقة السامرة). ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل من خلال منصة إلكترونية جديدة تربط الباحثين عن عمل بالوظائف المتاحة في مختلف القطاعات.

وقد شهدت المنصة إقبالاً غير مسبوق، إذ سجّل ما يقارب 300 ألف شخص في غضون أيام قليلة من إطلاقها، في مؤشر واضح على حجم الأزمة التي يعاني منها سوق العمل الفلسطيني. وتُظهر هذه الأرقام حجم البطالة المتفاقم في صفوف الشباب والخريجين على وجه الخصوص، والذين أصبحوا أكثر يأساً في إيجاد فرص عمل مستقرة.

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ويرجع المسؤولون في وزارة العمل هذا التدهور الكبير في مؤشرات التوظيف إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الإغلاقات المتكررة للمعابر الحدودية، وتقييد إصدار تصاريح العمل من قِبل السلطات الإسرائيلية، خاصة بعد تصاعد التوترات الأمنية والنشاطات العسكرية في غزة وشمال الضفة الغربية.

ويُعتبر هذا البرنامج خطوة أولى في محاولة لتخفيف حدة الأزمة وتحفيز عجلة الاقتصاد، حيث يتم من خلاله ترشيح المتقدمين بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم لفرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص. كما تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص لدعم جهودها في استيعاب هذا العدد الكبير من الباحثين عن عمل.

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وتأمل الوزارة بأن يشكل البرنامج بداية لمسار مستدام لتعافي سوق العمل الفلسطيني، ويحد من نسبة البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، خاصة بين فئة الشباب. كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل وتقديم الدعم التقني والمالي من أجل توسيع هذا البرنامج وتعزيز صموده في وجه التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة.