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مباراة سباهان ضد القوة الجوية

الإثنين 27 نوفمبر 2023 على الساعة 18:00

سباهان

01

انتهت

القوة الجوية

الملعب: نقش جهان

القنوات الناقلة : SSC Sport Extra 2--27-11-2023 - 20:00

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