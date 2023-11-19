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إيلاف
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مباراة صربيا ضد بلغاريا

الأحد 19 نوفمبر 2023 على الساعة 14:00

صربيا

22

انتهت

بلغاريا

الملعب:

القنوات الناقلة : 19-11-2023 - 16:00--

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