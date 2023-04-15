إيلاف
من عناوين اليوم
loader
#هاشتاغحرب غزةمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةالسودانإيران

إتقان

elaphموظفة في أحد مقاهي سلسلة

قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجاً كبيراً في الصين

أ. ف. ب.
elaphهيكو نيدر مدير الطهي الموهوب ورئيس الطهاة في مطعم

هيكو نيدر: المسرات النباتية خفيفة وحديثة وبسيطة

أنيمتة كلينكبي
elaphمقابلة حصرية مع الرئيس التنفيذي لمطعم

مقابلة حصرية مع الرئيس التنفيذي لمطعم "Wise Guys" أنور عوض ورياض أبو الطيف الشيف التنفيذي

أنيمتة كلينكبي
elaphتواي نوين تحضّر أحد الأطباق داخل مطعمها

طاهية فيتنامية اشتهرت عبر تيك توك تفتتح مطعماً لها في لوس انجليس

أ. ف. ب.
elaphمطعم فيتنامي حاصل على جوائز يكتسح دبي!

مطعم فيتنامي حاصل على جوائز يكتسح دبي!

أنيمتة كلينكبي
elaph

"سنترال" من البيرو "أفضل مطعم في العالم" وفق تصنيف تصنيف "50 بست رستورانتس"

أ. ف. ب.
elaphطاه أفغاني يحافظ على فن طهو طبق تقليدي محلي يُقدّم في أباريق شاي

طاه أفغاني يحافظ على فن طهو طبق تقليدي محلي يُقدّم في أباريق شاي

أ. ف. ب.
elaphإيلاف تلتقي الشيف مها مؤسسة

إيلاف تلتقي الشيف مها مؤسسة "WYT Cafe" في دبي

أنيمتة كلينكبي
elaphجون غايرامارا رئيس الطهاة في مطعم

مقابلة حصرية مع رئيس الطهاة في مطعم "Atsuko" الياباني

أنيمتة كلينكبي
elaphصورة التقطت في 17 آذار/مارس 2023 لأشرف مبيضين خلال إعداده طبق المنسف الوطني الأردني في مطعم

"المنسف" سيد المائدة الأردنية

أ. ف. ب.
المزيد
قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إخترنا لكم

أنطونيو غوتيريش: لماذا ثارث ثائرة إسرائيل عليه؟

أنطونيو غوتيريش: لماذا ثارث ثائرة إسرائيل عليه؟

بي. بي. سي.
  • منذ ١٦ ساعات
  • 0
والدا زوجة رئيس وزراء اسكتلندا

والدا زوجة رئيس وزراء اسكتلندا "يحاولان الاحتماء من القصف الإسرائيلي" في غزة

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • 0
كيف تبدو أوضاع مستشفيات قطاع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية؟

كيف تبدو أوضاع مستشفيات قطاع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية؟

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • 0

"فقدت ابني الذي انتظرته ثماني سنوات"

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • 0
ما الذي نعرفه عن الأسرى والرهائن في غزّة؟

ما الذي نعرفه عن الأسرى والرهائن في غزّة؟

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • 0
أبرز ما روته رهينة إسرائيلية عن احتجازها في غزة

أبرز ما روته رهينة إسرائيلية عن احتجازها في غزة

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • 0