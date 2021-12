قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

لوس انجليس: اختار كتاب السيناريو الأميركيون فيلم "غيت آوت" أفضل سيناريو لفيلم سينمائي في القرن الحادي والعشرين، على الأقل حتى الآن.

وانتخب أعضاء نقابة كتاب السيناريو الأميركيين فيلم الإثارة هذا من العام 2017 الذي أخرجه جوردان بيل كأفضل سيناريو على مدار الأعوام الـ21 الأخيرة، وتصدر مجموعة مختارة تضم مجموعة من مئة عمل وعمل.

واحتل فيلم "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" من بطولة جيم كاري وكايت وينسلت المركز الثاني، متقدماً على "THE SOCIAL NETWORK" الذي يتناول تأسيس "فيسبوك" وعلى الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite " الحائز جائزة الأوسكار عام 2020.

ولاحظت نقابة كتّاب السيناريو عبر موقعها على الإنترنت أن "مفهوم الكتابة للشاشة الكبيرة يمر بأزمة وجودية".

ويأتي هذا الاختيار الجديد من كتّاب السيناريو بعد قائمة سابقة أصدرتها النقابة قبل 15 عاماً تصدرها فيلم "كازابلانكا" الشهير من بطولة همفري بوغارت كأفضل سيناريو في كل العصور ، تلاه "ذي غادفاذر".