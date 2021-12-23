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إيلاف: بعد ما حققه من نجاح ملفت في مسلسل "خلي بالك من زيزي" في موسم رمضان الماضي 2021، ينجح حسن مالك في لفت الأنظار إليه مرة أخرى من خلال شخصية شادي الذي مر بتجربة قاسية قادته إلى إدمان المخدرات والتعافي منه في إحدى المصحات. وذلك ضمن أحداث مسلسل الإثارة والأكشن "بيمبو" الذي عُرضت أولى حلقاته مؤخراً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

يقيم شادي مع شقيقته لانا (هدى المفتي) بعد وفاة والدهما وتركهما وحيدين، لعيش كل منهما في عالمه الخاص. فنجد شادي متوغلاً في عالم ألعاب الفيديو بعد تعافيه من المخدرات التي كان قد أدمنها نتيجة لإصابته بصدمة شديدة بعد مشاهدته لحادث أليم وقع لمجموعة من المراهقين. بينما تنهمك شقيقته لانا في عملها كمصورة محترفة لمشاهير السوشال ميديا.

تنقلب حياة الشقيقين رأساً على عقب بعد اكتشاف لانا لاختفاء صديقتها مريم (سارة عبد الرحمن) في ظروف غامضة، لتلجأ إلى الديلر بيمبو (أحمد مالك) لمساعدتها في البحث عنها، وهي المغامرة التي يبدو أن شادي سيتورط معهما فيها هو الآخر.

بيمبو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض والأكشن، ويتداخل فيه عالم المخدرات وجرائم القتل والإختفاء الغامضة مع عالم مشاهير السوشال ميديا، وهو من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب. ويشارك في بطولته أيضاً المغني ويجز، ملك الحسيني، محمد لطفي، سنتيا خليفة، طه الدسوقي، أحمد بسيوني، أحمد الأزعر، وعباس أبو الحسن.

يُذكر أن أحدث أعمال الممثل الشاب مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، والذي حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2021، ومن خلاله ترك حسن انطباعاً إيجابياً لدى الجمهور بأدائه لشخصية سراج، طالب الهندسة، الذي يلجأ إليه أستاذه الجامعي ليساعده في حل مشاكله الشخصية لما يتمتع به من ذكاء اجتماعي.

كما لفت مالك إليه الأنظار بأدائه المتميز في مسلسل لعبة النسيان (2020) بطولة دينا الشربيني، عندما جسد دور مازن المصاب بمرض السكري، والذي خطف قلوب المشاهدين عندما عبّر عن معاناته مع هذا المرض من خلال حضوره ضمن مجموعة العلاج النفسي الجماعي. وفي نفس العام شارك في مسلسل الإثارة والتشويق "وادي الجن" من إنتاج منصة VIU، كما شارك في نفس العام في مسلسل "إلا أنا" أمام جميلة عوض في حكاية "لازم أعيش" وأمام درة في حكاية "أول السطر".

