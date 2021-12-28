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إيلاف: أعلنت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، عن تجربة موسيقية جديدة "Crossover" ستبدأ بها عامها الجديد وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام.

وكشفت عن أن “هذه التجربة ستكون غير مسجلة، بل حصرية، وسيتم بثها عبر قنوات العالم من خلال برنامج live now، ابتداءً من 18 كانون الثاني المقبل، ويشارك معها عدد كبير من نجوم العالم”، موضحةً أن “مشاهدة الحفلات والموسيقى ستكون عن طريق حجز التذاكر بالإمارات”.

واحتوى مقطع الفيديو الذي نشرته بلقيس، ترويجاً لهذه التجربة الجديدة والمميزة التي تعتبر من أشهر التجارب وأهمها، نظراً لأنها تجمع بين أكثر من نمط غنائي، إذ تجمع بين موسيقى الجاز والروك أو الموسيقى اللاتينية.

وأبدت بلقيس سعادتها قائلة: "سآخذ جمهوري في رحلة حول العالم، للاستمتاع بتجربة سماع موسيقى كروس أوفر، وهي متطورة، وستساعدنا لرؤية أشياء مختلفة كلياً".