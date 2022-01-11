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اثينا: أثار تصوير مشهد جنسي مثلي على هضبة الأكروبول في أثينا موجة استنكار عارمة في اليونان، فيما أبلغت وزارة الثقافة اليونانية وكالة فرانس برس الثلاثاء بعزمها "إيجاد المسؤولين عن هذا التصوير غير القانوني في أسرع وقت".

وأوضحت الوزارة أن "تحقيقا إداريا فُتح الجمعة قد يستغرق بعض الوقت"، إثر نشر مقطع جنسي مثلي عبر الإنترنت التُقطت مشاهده في الأكروبول، المعلم البارز من الحقبة اليونانية القديمة وأكثر المواقع السياحية اليونانية استقطابا للزوار.

وقالت وزارة الثقافة اليونانية في بيان نشرته الجمعة "لا يمكن استخدام موقع الأكروبول الأثري لأي نشاط (في سبيل قضية ما) ولا لأي عمل آخر يسيء أو يقلل من احترام المعلم".

وعرّف القائمون على الفيلم القصير الذين لم يكشفوا هويتهم، عن المشهد الجنسي المثلي بأنه "عمل سياسي" في موقع وصفوه بأنه رمز "القومية وتكريم للعصور القديمة والنظام البطريركي".

وقُدّم الفيلم بداية أمام جمهور صغير في 16 ديسمبر في جامعة سالونيكي من دون أن يثير أي ردود فعل.

لكن نشر الفيلم المستقل البالغة مدته 36 دقيقة على الإنترنت الجمعة أثار ردود فعل غاضبة في اليونان.

وقال رئيس اتحاد الممثلين اليونانيين سبيروس بيبلاس عبر قناة "أنتينا" التلفزيونية "بصفتي يونانياً، أشعر بالعار"، مضيفا "لا يمكننا أن نفعل كل شيء وأي شيء باسم النضال" في سبيل قضية معينة.

وأكد اتحاد حراس المتاحف والمواقع الثلاثاء "استنكاره الشديد وشعوره بالخزي إزاء هذه المشاهد من فيلم شائن".

ودرءا لأي اتهام بالتقصير في مراقبة معلم الأكروبول، ذكّرت النقابة بوجود "مشكلات لا تزال مستمرة مع طواقم عمل المتاحف والمعالم الأثرية بسبب عدم موافقة وزارة المال في أكثر الأحيان على تشغيل حراس جدد".

كما أن الإجراءات العقابية المحتملة قد تطال جامعة سالونيكي التي سمحت بعرض الفيلم من دون إعلام وزارة الثقافة بمضمونه. لكن المؤسسة التعليمية لم تعلق على الجدل الدائر.