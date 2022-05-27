قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: يتوقف برنامج "ذي إلين دي جينيريس شو" الحواري الخميس، بعد أكثر من ثلاثة آلاف حلقة على مدى حوالى عقدين، كان له خلالها تأثير ثقافي كبير بكسره الأفكار النمطية وجمعه بين الكوميديا والحوارات مع النجوم، لكن سمعته تلطخت أخيرا بفعل فضيحة مرتبطة بأجواء عمل مسيئة.

وبعد ثلاثة آلاف حلقة، توقف عرض البرنامج الذي شكّل منافساً حتى لبرنامج أوبرا وينفري الحواري لناحية التأثير الثقافي، وذلك بعد اتهامات طالته في شأن وجود أجواء عمل غير لائقة تتناقض مع شعاره "كن لطيفاً".

وقالت مقدمته الشهيرة إلين دي جينيريس المعروفة بميولها المثلية في تصريح أدلت به الشهر الماضي بعد تسجيل مسبق للحلقة الأخيرة "عندما انطلقنا عام 2003، لم يكن الأيفون ولا وسائل التواصل الاجتماعي موجودة. ولم يكن زواج المثليين مشرّعاً".

وأضافت "شهدنا على التغيير الذي حدث في العالم، وكان إيجابياً أحياناً وسلبياً أحياناً أخرى".

ولا شك في أنّ المشهد الثقافي شهد تبدلاً منذ العام 1997 عندما أطلت الممثلة الصاعدة آنذاك دي جينيريس على الشاشة، تزامناً مع تأديتها دور البطولة في مسلسل "إلين" الأميركي وظهور شخصيتها الحقيقية خلال مقابلة تصدرت غلاف مجلة "تايم".

وباتت دي جينيريس تُعتبر رمزاً للمثليين، لكن مسلسلها أُلغي بعد عام جراء ردود فعل سلبية، وأمضت خمس سنوات قبل أن تنطلق مجدداً بحلة جديدة كمقدمة برنامج حواري.

وتقول الأستاذة المعاونة في مادة الصحافة بجامعة جنوب كاليفورنيا ماري مورفي إنّ البرنامج "كان مثيراً وشكل علامة فارقة وأصبح بمثابة كرة قدم سياسية".

وتضيف أنّ دي جينيريس "فتحت المسار، وكانت وربما لا تزال أشهر شخص ذي ميول جنسية مثلية في الولايات المتحدة".

وفيما لم تظهر دي جينيريس أي خجل من ميولها الجنسية، شكل ضيوفها من الصف الأول إلى جانب حسّها الفكاهي عاملين أساسيين في نجاح برنامجها الحواري وتحديداً في المناطق الأميركية المحافظة.

وعلى مدار 19 موسماً، استضاف البرنامج أبرز الوجوه الهوليوودية ونجوم البوب وشكل منصة اتاحت لهم الترويج لأحدث أعمالهم. لم يحمل البرنامج أي مواقف مفاجأة أو محرجة للضيوف.

وظهر عدد من النجوم أكثر من 12 مرة في البرنامج، ومن المقرر استضافة الممثلة جنيفر أنيستون، وهي أول ضيفة حلت في البرنامج عند بدء عرضه، في الحلقة الختامية المرتقبة الخميس.

وأوضحت مورفي أنّ دي جينيريس "واحدة من المشاهير وصديقة لهم"، مضيفةً "إنهم يدركون ذلك، فيما حرصت دي جينيريس على أن يكون جو برنامجها مرحاً".

وتابعت أن السبب في ذلك يعود ربما إلى عدم رغبتها في إحداث أذى للآخرين كالضرر النفسي الذي تعرضت له.

وكان البرنامج يستضيف كذلك أفراداً من الجمهور بالإضافة إلى أحدث نجوم يوتيوب الذين تحقق مقاطع الفيديو الخاصة بهم انتشاراً كبيراً، وذلك في مداخلة لـ15 دقيقة ضمن فقرات تُعنى باهتمامات البشر والألعاب الغريبة.

وقال مؤلف كتاب "ذي كيم كارداشيان برينسيبل" جيتندر سيديف إنّ "إلين تمثل تلك الشخصية المرحة والمجنونة والغريبة التي لم تأخذ نفسها على محمل الجد".

وأضاف "لم نشهد بعد أي مقدم برنامج يبث نهاراً يشبهها ويتصرف مثلها... ومثلت المرأة ذات الشعر القصير التي ترتدي بزة وربطة عنق بينما كان الجميع ينتقدها".

إلا أن شائعات مفادها أنّ الأجواء وراء الكواليس أقل مثالية مما يظهر طالت البرنامج، ووصلت إلى ذروتها بعدما أشار موقع "بازفيد" عام 2020 إلى وجود "ثقافة عمل مسيئة" تحيط بالبرنامج من ضمنها تحرش جنسي وتنمّر وعنصرية.

وطُرد ثلاثة منتجين رئيسيين من البرنامج، فيما اتُهمت دي جينيريس بالفشل في الاهتمام بفريق عملها وبأنها أقل لطفاً مع الموظفين عند التعامل الشخصي معهم، عكس ما تظهره شخصيتها السعيدة أمام الجمهور.

وكانت دي جينيريس أعلنت في أيار/مايو الفائت أنّ البرنامج سينتهي بعد موسمه التاسع عشر، نافية أن يكون سبب ذلك يعود إلى الادعاءات المرتبطة بأجواء العمل.

وفي حديث إلى صحيفة "ذي هوليوود ريبورتر"، قالت دي جينيريس "أحتاج إلى مشروع جديد أتحدى نفسي به".

لكن دي جينيريس أثارت جدلاً متزايداً كدفاعها عن الفكاهي كيفن هارت بعد انسحابه من حفلة الأوسكار كضيف عام 2018 جراء سلسلة تغريدات معادية للمثليين.

وقالت مورفي إن الأمر يبدو "وكأنها فجأة فقدت شعبيتها".

وتابعت "بدت وكأنها... على تواصل مع المشاهير وجمهورها، ومنقطعة عن الأشخاص العاملين معها".

واعتبر سيديف أنّ شخصية إلين لطالما كانت "مليئة بالتناقضات"، مضيفاً أنّ هذا العامل "شكل أحد أسباب قدرتها على جذب الجمهور (...) وفي الوقت نفسه كان سبباً في إثارة شكّ حول نزاهتها وصدقيتها وأصالتها".