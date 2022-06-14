قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لاهاي: أصيب نجم الروك ميك جاغر (78 عاما) بكوفيد-19، ما أدى إلى إلغاء حفل لـ"رولينغ ستونز" كان مقررا الاثنين في أمستردام، على ما أعلن المنظمون والفرقة الموسيقية، متعهدين بالإعلان عن موعد جديد.

وأعلن المنظمون على موقعهم الإلكتروني أنه "تم تشخيص إصابة المغني ميك جاغر بـكوفيد-19، وهو ترك القاعة مريضاً". وأضاف هؤلاء "ألغيت حفلة الليلة" في قاعة "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.

وقدم ميك جاغر اعتذارا عبر حسابه على تويتر بسبب اضطراره لإلغاء الحفلة "قبل وقت قصير للغاية" من موعدها، واعدا بتحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.

وقالت الفرقة على حسابها على تويتر "يجب أن تكون سلامة الجمهور والموسيقيين الآخرين وفريق الجولة أولوية".

وستظل التذاكر المشتراة صالحة للحفلة بموعدها الجديد.

بدأت فرقة رولينغ ستونز جولة أوروبية في بداية حزيران/يونيو في مدريد للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، على أن تنتهي في 31 تموز/يوليو بعد 14 حفلة موسيقية في عشر دول. وتشمل الجولة خصوصا ميلانو ولندن وبروكسل وليفربول، حيث لم تقدم الفرقة أي عرض منذ 50 عاما.

ويحدد العارفون في تاريخ الفرقة نشأة رولينغ ستونز في تموز/يوليو 1962 حين قدمت أول عرض لها في ماركي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتحمل سنة 2022 دلالات رمزية كثيرة لفرقة "رولينغ ستونز"، إذ تصادف أيضا الذكرى الخمسين لصدور أحد أشهر ألبوماتها "Exile on main street".

وتقام هذه الجولة من دون تشارلي واتس، عازف الدرامز التاريخي الذي توفي عام 2021، وحل محله الوافد الجديد إلى الفرقة ستيف جوردان.