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أشباحٌ مُغْلَقَةُ الأعْيِنِ

كانتْ في منعطفِ الشّارعِ واقفةً

حينَ رأتْني

فتحتْ أعْيُنَها باكيةً.

في منتصفِ الشّارعِ،

فوجئتُ بها تَتْبَعُني

قلتُ لأركُضَ

هَلْ تَتْبَعُني راكضةً؟

*****

قادتني خُطُواتي لزيارةِ متحفِ شمعْ

أذهَلَني

أَنْ أُبْصِرَ نفسَ الأشباحْ

عند البوابةِ واقفةً

حاملةً درعاً من شمعْ

فهرعتُ عسى أنْ لا تلمحني

لكنّي، حينَ خرجتْ

كانتْ خلفي تَتَعَقبُني

*****

في روضةِ الورودِ سرّني

أن لا أرى أشباحْ

تَرْقَبُني

كنتُ أسيرُ حالمِاً

تَغمرُني العطورْ

لكنّني خُذِلتُ بَغْتَة

حينَ بدتْ لناظري أشباحْ

تَصيرُ أشواكاً تغطّي أجملَ الزهورْ

*****

قلتُ سأُنهي جولتي بمتحفِ المرايا

في بابِهِ لَمْ أجدْ الأشباحْ

تَرْصُدُني

لكنّني حين دخلتُ راعني

أنْ أجدَ الأشباحَ ذاتها

عابسةً ترمقُني

في كلِّ مرآةٍ مِنَ المرايا