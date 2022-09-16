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نيويورك: أعلن كانييه ويست وعلامة "غاب" التجارية الخميس إنهاء شراكتهما، فيما أفاد المغني الذي غيّر اسمه رسمياً ليصبح "يي" أنه يخطط لفتح متاجره الخاصة.

وكتب نيكولاس غرافانته، محامي ويست، في رسالة اطلعت وكالة فرانس برس على معطيات منها "إنّ "غاب" لم تترك لويست خياراً سوى إنهاء اتفاق التعاون بينهما بسبب عدم التزامها الكبير" بمضمونه.

وكان مغني الراب والمنتج ومصمم الأزياء وقّع سنة 2020 عقدا مع "غاب"، مع خطط ترمي إلى دمج تصاميم ويست مع تلك الخاصة بالعلامة التجارية.

وفي رسالة بعثها إلى الموظفين الخميس وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، قال رئيس "غاب" التنفيذي مارك بريتبارد إنّ الإدارة قررت "إنهاء الشراكة" مع ويست.

وأضاف "رغم أننا نتشارك الرؤية نفسها في تقديم ملابس عملية بجودة عالية وتتماشى مع الموضة السائدة... إلا أنّنا لا نتفق على الطريقة التي ينبغي اتباعها لتحقيق هذه الرؤية".

وأوضح أنّ عدداً من تصاميم "ييزي غاب" التي كانت قيد التنفيذ قبل إنهاء الشراكة ستُطرح في الأسواق.

ويأتي إعلان إنهاء الشراكة بعد أشهر كان يشتكي خلالها ويست عبر مواقع التواصل، موجهاً اتهامات باستبعاده من عملية تصميم الملابس وانتقادات بسبب التأخير الحاصل في عملية التسويق.

وأشار غرافانته إلى أنّ ويست حاول "جاهداً" حل المشاكل مع الشركة لكنّ جهوده "لم تفض إلى أي نتيجة".

وأضاف أن "عدم التزام "غاب" بنود الصفقة كان مكلفاً"، لافتاً إلى أنّ المغني سيفتح متاجره الخاصة لماركة "ييزي".