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الجزائر : توفيت الفنانة الجزائرية فريدة صابونجي، أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي، السبت عن 92 عاما، بحسب ما اعلنت وزارة الثقافة والفنون.

وكتبت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي أن "الممثلة القديرة فريدة صابونجي، توفيت بعد معاناتها من أزمة صحية حادة، لتفقد بذلك الجزائر عمودا من أعمدة الفن الجزائري الجميل"، كما جاء في صفحة الوزارة على فيسبوك.

وبدأت صابونجي المولودة في 1930، مسيرتها التمثيلية على المسرح في سن الثالثة عشرة سنة، ثم واصلت التمثيل في المسرحيات التي تبثها الإذاعة الجزائرية في سبعينات القرن الماضي، وانتقلت منها إلى التلفزيون حيث أحبها الجمهور من خلال لهجتها العاصمية (سكان العاصمة الجزائر) المميزة، خصوصاً عبر مسلسل "المصير" سنة 1989.

ومثلت الراحلة منذ الخمسينات في أعمال مسرحية إلى جانب ممثلين كبار على غرار مصطفى كاتب ومحمد التوري.

وكان آخر ظهور لها على التلفزيون في مسلسل "دار البهجة" سنة 2013.