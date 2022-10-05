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باريس: أعلن المخرج الأميركي وودي ألن أنه بدأ الاثنين في باريس تصوير فيلمه الروائي الخمسين "واسب22" (Wasp22)، الأول له بالفرنسية.

وأوضح الن البالغ 86 عاماً في بيان أن عمله الجديد "كوميديا سوداء بروحية "ماتش بوينت""، وهو فيلم سابق من العام 2005 للمخرج الذي بات منبوذاً من الأوساط السينمائية بعدما اتهمته ابنته بالتبني ديلان فارو بالاعتداء عليها عندما كانت طفلة.

وينفي المخرج باستمرار هذه الاتهامات التي لم يتوصل تحقيقان إلى أي نتيجة في شأنها.

ورغم العزلة التي تعرّض لها في الولايات المتحدة منذ حركة #مي_تو، بقي للمخرج المتحدر من نيويورك والفائز بأربع جوائز أوسكار، جمهور أوروبي وفيّ خصوصاً في فرنسا.

إلا أن فيلمه الأخير "ريفكينز فستيفال" الذي صُوِّر في إسبانيا، في سان سيباستيان، وكان أبرز الممثلين المشاركين فيه الفرنسي لوي غاريل، لم يستقطب سوى 89 ألف مُشاهد لدى عرضه في يوليو.

أما في فيلمه الجديد "واسب22" فسيتعاون وودي آلن للمرة الخامسة مع المصور السينمائي الإيطالي فيتوريو ستورارو ("أبوكاليبس ناو")، بعدما بدأت شراكتهما منذ "كافيه سوسايتي".

ولدى عرض فيلمه "إيه ريني داي إن نيويورك" في الصالات الفرنسية عام 2019، جاهر بعض الممثلين بموقف متحفظ حياله، بينما دعمه آخرون، كالممثلتين الأميركية سكارليت جوهانسون والفرنسية كاترين دونوف، إذ اعتبرتاه بريئاً حتى تثبت إدانته.