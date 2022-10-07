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- 1 -

قواربٌ

تَهْرُبُ منها المياهْ

تخافُ أنْ تَنبُشَ أحزانَها

تخافُ أنْ

تكشفَ للرياحِ أسرارَها

قواربٌ

أجهلُ ماذا تُريدْ

أرقَبُها من بعيدْ

مهمومةً حائرةْ

تقولُ لِي الذاكرةْ

لا تأمنْ القواربَ الماكرةْ

فهي ستُمضي عمرَها غادرةْ

- 2 -

قاربٌ من شموعْ

أغرقتهُ الدّموعْ

قاربٌ من وَرَقْ

عاثَ فيه القلقْ

قاربٌ من ضبابْ

مرّ قربي و غابْ



- 3 -

في مياه الحياةْ

قاربٌ للنجاةْ

قاربٌ للغرقْ

في دروب الحياةْ

أبحرٌ من صَفاءْ

أبحرٌ من قَلَقْ

