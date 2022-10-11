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إيلاف: كشف محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، ياسر قنطوش، خلال بيان صحفي تداولته وسائل الإعلام عن مصالحة تمت بين الفنانة المصرية وطليقها حسام حبيب بعد خلاف وصل الى ساحات القضاء.

وذكر "قنطوش" في بيانه أن "شيرين" تعرب عن احترامها وتقديرها لـ"حبيب"، وفي سبيل استمرار الود بينهما كزملاء داخل نفس المهنة، قررت التصالح معه فيما يخص القضايا التي ينظر فيها القضاء المصري.

نوه البيان، بأن "حبيب" قد سوى خلافاته مع "شيرين"، من خلال رده لكل المتعلقات التي سبق وأن حصل عليها منها، وهو ما شهدته النيابة العامة في مصر، حتى بات غير ملزم بأي شيء تجاه طليقته.

وختم بالتأكيد على أن "شيرين" تقدر وتحترم "حبيب".

وعلى صعيد آخر حلت الفنانة المصرية ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ونفت خلال اللقاء ماتم تداوله من شائعات حول إدمانها للمخدرات، قائلة: "أنا كنت لازم عشان أنام أخد حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى أخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقتي عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود".

ونبيل عبد المقصود هو طبيب متخصص في علاج الإدمان، وقد وجهت له شيرين التحية خلال إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

وأضافت : "هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس. مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة".

كما كشفت شيرين عن أن قيامها بحلق شعرها قبل عدة أشهر كان خطوة اتخذتها لتجدد نفسيتها وإكتشفت لاحقاً أن علم النفس تطرق للأمر بعد قراءة أحد الكتب. وأضافت: "اللي أنا عملته علم النفس اتكلم عنه وحلله كويس، وقريت كتاب إن حلاقة الست لشعرها بداية عهد جديد تفتحه مع نفسها".

وتابعت: "حاسة إني فعلا فتحت صفحة جديدة وكأني بغسل نفسي، وكنت بحب شعري لكن شعري الجديد طلع لذيذ". ومضت قائلة: "أنا شخص طول الوقت بشتكي بنفسيتي، لكن من شهرين حاسة إني مولودة من جديد، مفيش لوم، في ضحك وهزار ودلع".