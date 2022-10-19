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فرانكفورت: يولي معرض فرانكفورت للكتاب الأدب الاوكراني اهتماماً كبيراً هذه السنة، بعد ثمانية أشهر من الغزو الروسي، وسيكون بعض المؤلفين الأوكرانيين حاضرين بقوة خلال الحدث الأهم عالمياً في مجال النشر الذي يشهد الخميس كلمة بالفيديو للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويطل زيلينسكي الخميس عبر الفيديو لمناسبة هذا المعرض الذي يستقطب سنويا عشرات آلاف الزائرين من حول العالم ومئات العارضين على مدى خمسة أيام. كما من المقرر أن تلقي زوجته أولينا زيلينسكا كلمة خلال حدث موازٍ.

وقال مدير المعرض يورغن بوس إن الحدث "يحافظ على روابط وثيقة مع قطاع النشر الأوكراني منذ سنوات طويلة"، مضيفاً "نريد تقديم دعم مباشر لزملائنا الأوكرانيين اليوم في ظل تعرضهم للهجوم الروسي".

ويقام معرض فرانكفورت بنسخة 2022 بنسق شبه طبيعي، بعد "سنتين صعبتين" خلال جائحة كوفيد-19، وفق بوس.

وكانت نسخة 2020 أقيمت افتراضياً، فيما لم يشارك في نسخة العام التالي حضورياً سوى حوالى مئتي كاتب.

غياب روسي

ويقام المعرض بدورته الحالية حضورياً من دون أي قيود، رغم أن عدد البلدان المشاركة والذي يتخطى الثمانين، لا يزال أدنى من ذلك المسجل سنة 2019 قبيل الجائحة.

ومن بين أبرز المشاركين الأوكرانيين في الحدث، الكاتب والمترجم والموسيقي سيرغي جادان، أحد أبرز الأسماء في المشهد الثقافي في بلاده.

هذا الكاتب الذي أخذ استراحة من مسيرته الأدبية لتخصيص وقته للمساعدات الإنسانية ودعم الجيش الأوكراني بعد انطلاق الغزو الروسي في شباط/فبراير، سيتلو قصائده في المعرض ويدلي بمقابلات.

وحظر منظمو المعرض أي مشاركة لممثلين عن الحكومة الروسية هذا العام. في المقابل، وُجهت دعوات إلى معارضين روس معروفين بمواقفهم المناوئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أن ليونيد فولكوف المقرب من المعارض الروسي المسجون حالياً أليكسي نافالني، وإيرينا شيرباكوفا العضو في منظمة "ميموريال" غير الحكومية الروسية التي كانت من بين الفائزين بجائزو نوبل للسلام هذا العام، سيتطرقان إلى وضع المعارضة في روسيا.

كذلك تضم قائمة المشاركين الكاتب الروسي الشعبي لقصص الخيال العلمي دميتري غلوخوفسكي الذي صنفته موسكو أخيراً "عميلاً خارجياً" وأدرجت اسمه على قائمة الأشخاص المطلوبين بعد تنديده بالحرب في أوكرانيا.

مشاركون

ويتطرق المعرض أيضاً إلى مواضيع أقل سخونة، بينها تقديمه نظرة معمقة عن مجتمع "بوك توك" الآخذ في التنامي على شبكة "تيك توك" والذي ينشر فيه المشاركون مقاطع فيديو قصيرة لإعطاء رأي أو مناقشة كتب قرأوها.

ومن بين الأسماء الأخرى في المعرض، الكاتب التنزاني عبد الرزاق قرنح الحائز جائزة نوبل للآداب لعام 2021، والبريطاني الباكستاني محسن حميد، والممثلة المتحدة من أصل ألماني ديان كروغر وكاتبة القصص البوليسية الأميركية دونا ليون.

وتحل إسبانيا ضيفة شرف على نسخة هذا العام من المعرض الذي يُفتتح الثلاثاء بمشاركة العاهل الإسباني فيليبي السادس وزوجته ليتيسيا، إضافة إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويحضر المعرض كتّاب إسبان من الصف الأول، فيما تُخصص معارض لرسامين إسبان ولقصص ترويها أفلام ورسومات ومنشآت فنية.

ويعود معرض فرانكفورت إلى القرون الوسطى، إذ أقيمت النسخة الأولى منه بعيد اختراع الطباعة على يد غوتنبرغ في ماينتس.