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لندن: تقلّد الممثل البريطاني دانيال كريغ الثلاثاء من الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الوسام نفسه الذي نالته شخصية العميل 007 التي أداها الفنان على مدى 15 عاماً في أفلام جيمس بوند.

فالممثل البالغ 54 عاماً الذي تولّى دور بوند خمس مرات أولها في فيلم "كازينو رويال" عام 2006 وآخرها في "نو تايم تو داي" (2021)، مُنح وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس "تقديراً لخدماته لقطاعي السينما والمسرح".

وفي أفلام جيمس بوند التي كتبها إيان فليمينغ وأدى شون كونري بطولة أولها عام 1963، حصل العميل الشهير على الوسام نفسه.

واستُخدمت جملة شهيرة من سلسلة افلام بوند في تغريدة على الحساب الرسمي للعائلة المالكة جاء فيها: We've been expecting you ("كنا ننتظرك").

ونُشرت صورة ظهر فيها كريغ منحنياً ومبتسماً أمام الأميرة آن خلال احتفال أقيم في قصر وندسور.

وللعائلة المالكة البريطانية علاقة وثيقة بالسينما تجسدت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة.

وشاركت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مثلاً لمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2012 في لندن في مقطع فيديو فكاهي يأتي فيه جيمس بوند (أدى دوره يومها كريغ) لاصطحابها من قصر باكنغهام، وبفضل لعبة التوليف بدت الملكة التي كانت في السادسة والثمانين حينها وكأنها تستقل مروحية ثم تقفز منها بالمظلة مع العميل 007 فوق ملعب أولمبي.

وحقق فيلم "نو تايم تو داي" الذي أدت فيه الممثلة الفرنسية ليا سيدو للمرة الثانية دور فتاة جيمس بوند نجاحاً تجارياً كبيراً بعدما تأخر عرضه إلى خريف 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وشكّل هذا الفيلم، وهو الخامس والعشرون من السلسة، آخر ظهور لكريغ في الدور الشهير.

وكانت البحرية الملكية البريطانية منحت كريغ بمناسبة إطلاق الفيلم لقب قائد فخري الذي تحمله أيضاً شخصية العميل الشهير.

ولا يزال الغموض يلفّ اسم الممثل الذي سيُسند إليه دور بوند في الجزء المقبل من السلسلة. ومن غير المستبعد أن يتولاه للمرة الأولى ممثل أسود أو حتى امرأة.