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لندن: هيمن فيلم "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" عن قصة جندي ألماني شاب خلال الحرب العالمية الأولى، على ترشيحات جوائز بافتا السينمائية البريطانية التي ستُوزع في 19 فبراير في لندن.

وحصل الفيلم على أربعة عشر ترشيحا، بينها عن فئة أفضل فيلم وأفضل مخرج للألماني إدوارد برغر، وفق القائمين على جوائز بافتا التي أعلنت عن الترشيحات الخميس.

ولم يحصد أي فيلم بلغة غير الإنكليزية هذا العدد من الترشيحات قبلاً، باستثناء فيلم المخرج أنغ لي "كراوتشينغ تايغر هيدن دراغون" سنة 2001.

كذلك، نال فيلم الكوميديا السوداء "ذي بانشيز أوف إينشرين" والخيال العلمي الكوميدي الدرامي "إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس"، عشرة ترشيحات لكل منهما.

وأعقبهما في قائمة الأفلام المرشحة لجوائز بافتا، "إلفيس" الذي يروي سيرة ملك الروك أند رول إلفيس بريسلي بعدسة المخرج باز لورمان، مع تسعة ترشيحات. وتبعه فيلم "تار" الموسيقي النفسي مع خمسة ترشيحات.

وتشكل حفلة توزيع جوائز بافتا، على غرار مكافآت غولدن غلوب، مقدمة للأمسية السينمائية الأبرز عالمياً، أي جوائز الأوسكار التي ستوزع في مارس في لوس أنجليس.

وقال رئس جوائز بافتا كريشنندو ماجومدار إن "مروحة الأفلام التي نالت اعترافا من أعضاء أكاديمية بافتا الذين يصوتون على الترشيحات والبالغ عددهم 7500، تتوزع بين الإنتاجات الضخمة والأعمال المستقلة الأولى لصناعها، وتقدّم لمحة بريطانية فريدة عن أفضل أفلام العالم أجمع لهذا العام".

والمرشحون لجائزة أفضل ممثل هم بول ميسكال ("أفتر صن") وكولن فاريل ("ذي بانشيز أوف إينشرين") وأوستن باتلر ("إلفيس") وداريل ماكورماك ("غود لاك تو يو ليو غراندي") وبيل ناي ("ليفينغ") وبرندان فرايزر ("ذي وايل").

أما عن فئة أفضل ممثلة، فقد رُشحت كل من أنا دي أرماس ("بلوند") وميشيل يوه ("إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس") وإيما تومسون ("غود لاك تو يو، ليو غراندي") وكايت بلانشيت ("تار") وفايولا ديفيس ("ذي وومان كينغ")".