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شنغهاي: بعد نحو أربع سنوات من الغياب، عادت أفلام مارفل إلى دور السينما في الصين الثلاثاء، مع بدء عرض فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".

وقد غابت أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل عن دُور السينما الصينية منذ طرح فيلم "سبايدر مان: فار فروم هوم" في تموز/يوليو 2019.

ولا تجيز السلطات الصينية سوى عرض بضع عشرات من الأفلام الأجنبية في الصالات المحلية سنوياً.

وتُعتبر الصين سوقاً مهمة جداً لإنتاجات مارفل الضخمة التي تحظى بشعبية كبيرة في الدولة الآسيوية. وكان الجزء الأول من سلسلة أفلام "بلاك بانثر" حقق 105 ملايين دولار في الصين.

وقالت امرأة صينية كانت تنتظر دورها لحضور عرض أول من الفيلم، ضمن طابور تشكّل الاثنين في شنغهاي "أنا متحمسة جداً".

وأضافت "كنت أستخدم مواقع البث التدفقي لأشاهد الجزءين السابقين (...) وآمل أن أتمكّن من مشاهدة مزيد من أفلام مارفل داخل دور السينما".

وتأتي نهاية حظر أفلام مارفل في الصين بعدما رفعت السلطات أخيراً القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 والتي تسببت بأضرار كبيرة لأماكن الترفيه في مختلف أنحاء البلاد.

وسيُعرض فيلم "أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا" في الدور الصينية في 17 شباط/فبراير، وهو اليوم نفسه الذي سيُطرح فيه العمل داخل الصالات الأميركية.

ولم تقدم السلطات الصينية مطلقاً أي تفسير في شأن السبب الذي دفعها لحظر أفلام مارفل بصورة مفاجئة عام 2019.