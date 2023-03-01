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تايبيه: ألغت الأوركسترا السيمفونية الوطنية التايوانية الثلاثاء حفلةً موسيقية كانت مقررة للسوبرانو الروسية الشهيرة آنا نتريبكو التي أدى تأييدها في الماضي للرئيس فلاديمير بوتين إلى صرف النظر عن إقامة حفلاتها في دور الأوبرا العالمية.

ولم تورد الأوركسترا أي سبب محدد للإلغاء، لكنها أوضحت أنها بحثته مع ممثلي المغنية بسبب "عوامل تثير القلق في المجتمع".

وانسحبت نتريبكو من "ميتروبوليتان أوبرا" النيويوركية في آذار/مارس 2022 بعد إعلان دار الأوبرا المرموقة وقف التعاون مع الفنانين الذين دعموا بوتين على إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع أن نتريبكو دانت الحرب بعد ذلك، استمرت الانتقادات في تايوان لحفلتها الموسيقية التي كانت مقررة في تايبه، حيث أعرب السكان عن دعمهم لأوكرانيا.

وتواجه تايوان خطراً مستمراً بالتعرض لغزو من الصين التي تدعي أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها وأنها ستستولي عليها يوماً ما، بالقوة إذا لزم الأمر.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من أن تقدم بكين على خطوة مماثلة تجاه الجزيرة.

وأعربت وزارة الثقافة التايوانية عن دعمها قرار الأوركسترا إلغاء الحفلة.