قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تواصل الممثلة السعودية فَي فؤاد تألقها في الأعمال الدرامية من خلال مشاركتها في بطولة الموسم الثاني من مسلسل منهو ولدنا والمقرر عرضه في رمضان المقبل على منصة شاهد، وهو من إخراج منير الزعبي وتأليف سامي الفليح، وبطولة هند محمد، ابراهيم الحجاج، فايز بن جريس، خيرية أبو لبن، حكيم جمعة، علي الحميدي، خالد الفراج، ريم العلي.

ومن المتوقع أن يستكمل الموسم الثاني من مسلسل "منهو ولدنا" أحداث موسمه الأول والتي كانت تدور حول شابين؛ ريان الفقير وبندر الغني، ونتيجة لحدث قديم في حياة كل منهما، يضطر الإثنان لتبادل الأدوار فيما بينهما، ليعيش الغني (بندر) حياة الفقير (ريان)، ويعيش الفقير حياة الغني. وفي الموسم الثاني تجسد فَي دور سمر سكرتيرة ريان في الشركة التي أصبح يديرها الآن بدلاً من بندر.

يذكر أن فَي فؤاد ممثلة سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية في الآونة الأخيرة، أحدث الأعمال التي شاركت فيها فيلم "الهامور"، الذي طُرح مؤخراً في دور العرض السينمائية المصرية والسعودية، من إخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري، وتشارك فَي فؤاد في بطولته مع فاطمة البنوي، فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن وحسام الحارثي.

وسبقه فيلم "90" يوم الذي عُرض في دور العرض السينمائية بالسعودية في أغسطس 2022، وهو من تأليف وإخراج خالد الحربي، وشاركت فَي فؤاد في بطولته مع فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، بدر المطرفي، ود أسامة، سناء بكر يونس، عبد العزيز السكيرين وخالد الحربي. وفي الدراما التلفزيونية، شاركت فَي فؤاد في العديد من الأعمال البارزة، من بينها قصص بشر، فندق الأقدار، وخارج السيطرة .

ومن الأعمال المنتظر لـ فَي فؤاد مسلسل "آدم وحواء"، الذي يتناول العلاقات بين الرجل والمرأة بأشكالها المختلفة، سواء الزمالة أو الصداقة أو الزواج، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية مثل الخيانة والأمراض النفسية. وهو من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحليبي، وبطولة سعاد علي، هدى الخطيب، ابراهيم الزدجالي، وميساء مغربي، وكذلك مسلسل "Rise of the Witches"، وهو من أضخم الإنتاجات الدرامية السعودية ومقتبس عن كتاب بساتين عربستان للمؤلف أسامة المسلم، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.



