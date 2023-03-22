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ميامي: دانت هيئة محلفين أميركية الاثنين ثلاثة رجال بجريمة قتل مغني الراب الأميركي جاسيه دوين ريكاردو أونفروي المعروف بـ"إكس إكس إكس تنتاسيون"، في ختام نحو أسبوع من المداولات في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقُتل المغني الذي بالكاد يبلغ عشرين عاماً بطلق ناري في أحد شوارع مدينة ديرفيلد بيتش الواقعة شمال ميامي في يونيو 2018، وسُرقت حقيبة فاخرة من سيارته.

ودانت هيئة محلفين في محكمة فورت لودردايل كلا من ديدريك ويليامز (26 عاماً) وتريفون نيوسم (24 عاماً) ومايكل بوترايت (28 عاماً) بارتكاب جريمة قتل وعملية سطو مسلّح.

ويصدر الحكم على الرجال الثلاثة خلال جلسة حُددت في الخامس من ابريل، وهم يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

و"إكس إكس إكس تنتاسيون" هو أحد أبرز أسماء الجيل الجديد في موسيقى الهيب هوب الأميركية، وحظي بشهرة واسعة من خلال نشر أغنياته عبر منصة "ساوند كلاود". وغالبا ما يتناول في أعماله الاكتئاب الذي عانى منه وماضيه الإجرامي.

واحتل ألبومه الثاني عقب صدوره في مارس 2018، المركز الأول في تصنيف "بيل بورد"، من دون أن يروّج له على ما تجري العادة.

وأثار مغني الراب الجدل مرات عدة بسبب ممارسات عنفية كان متورّطاً فيها.