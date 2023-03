قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



باريس: تعيش عائلة لانا ديل ري سنة حافلة بالعطاء الفني هذا العام، إذ تُصدر نجمة موسيقى الشجن الشعبية ألبوماً جديداً الجمعة، فيما يطرح والدها، الموسيقي "بالصدفة"، أول أسطوانة له في التاسع من يونيو.

وقد يكون محض مصادفة أو خلاف ذلك حضور رابطة الدم في ألبوم النجمة، من خلال إحدى الأغنيات الجديدة التي يتضمنها وتحمل عنوان "ذي غرانتس"، المأخوذ من اسم شهرتها الحقيقي إذ تُدعى أصلاً إليزابيث وولريدج غرانت.

ويتميز الألبوم بأن الجوقة تخطئ بكلمة في مقدمة الألبوم، ثم تواصل الغناء، من دون أن ينتقص ذلك من سحر الأغنية. وتُرك هذا الخطأ عمداً تعبيراً عن العيوب التي تشكل جزءاً من الحياة.

ولم تتردد المغنية الثلاثينية في ألبومها الجديد في كسر القواعد المألوفة لموسيقى البوب، جرياً على عادتها، بدءاً من اعتمادها عنواناً طويلاً هو Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd ("ديد يو نو ذات ذيرز ايه تانل أندر أوشن بولفارد")، وصولاً إلى هيكلية أغنية "إيه أند دبليو" (A&W) التي تزيد مدتها عن سبع دقائق وتتأرجح بين اللحن الصافي الهادئ وإيقاع الهيب هوب.

وأعربت النجمة الأميركية بيلي ايليش عن إعجابها بالألبوم، وتوجهت إلى ديل ري التي ترى فيها مثلها الأعلى بالقول في مقابلة مع مجلة "إنترفيو" الأميركية "لقد مهدتِ الطريق حقاً للآخرين، وحاول الناس أن يشبهوكِ وأن يبدوا مثلكِ منذ بداياتك".

ولم تشأ ديل ري أن يحاورها في هذه المجلة إلا اثنان هما بيلي ايليش أو المخرج جون ووترز المعروف بميله إلى الاستفزاز.

وتتنوع أجواء أغنية "إيه أند دبليو" من حركة "ذراع الشرف" إلى اللياقة، وتتناول فيها ديل ري علاقة جنسية عابرة على أرضية فندق، وتصف نفسها فيها بأنها "عاهرة أميركية".

ويُتوقع أن تثير هذه الأغنية ردود فعل عدائية تجاهها. وروت المغنية في "إنترفيو" أن امرأة ألقت نحوها بكتاب عن النسوية ذات يوم في سان فرانسيسكو، نتيجة مقالات وصفتها في بداياتها بأنها "وجه الخضوع النسائي".

وكعادتها، تتعاون لانا ديل ري في الألبوم مع عدد من الفنانين البارزين، على غرار جون باتيست الحائز خمس جوائز غرامي عام 2022، من بينها جائزة ألبوم العام، الذي يغني معها "كاندي نكلايس". ومنحت مجلة "بيلبورد"الموسيقية الأميركية لانا ديل ري جائزة الفنانة "الرؤيوية" في مطلع الشهر الجاري.

وتخالف لانا ديل ري أيضاً المعادلات التقليدية في عالم الموسيقي بانضمام والدها الذي شارف السبعين إليها في عالم الغناء بعدما جنى ثروة من خلال تجارة أسماء النطاق على الإنترنت، وفقاً لوسيلة الإعلام الموسيقية البريطانية "إن إم إي".

وبالتالي، بدلاً من أن يسير أبناء النجوم على خطى أهلهم، كما جرت العادة، وهم من تسميهم الصحافة الأميركية "نيبو بيبيز" (nepo babies) وتنتقدهم، تنقلب الآية هذه المرة ليسير الوالد على خطى ابنته.

وعلقت ديل ري مازحة عبر إنستغرام "إما أن يكون ذلك بداية لأمر رائع، أو سيسقطنا جميعاً... عسى أن تكون القوة في عوننا جميعاً".

وأضافت المغنية التي بيعت أكثر من 14,5 مليون نسخة من ألبومها "بورن تو داي" (2012) وفقاً لشركة الإنتاج الموسيقي "بوليدور": "فلنكن حقيقيين، كان النجم دائماً هو".

وستكون لللابنة اثنتان من أغنيات ألبوم أبيها روب غرانت "لوست آت سي" (Lost at sea).

ووصفت شركة "ديكا" التي تنتج أيضاً ألبومات الممثل وعازف البيانو جيف غولدبلوم والد لانا روب غرانت بأنه موسيقي "بالصدفة"، مشيرة إلى أنه "لم يأخذ يوماً دروساً في العزف على آلة موسيقية (...) ولكن عندما يجلس إلى البيانو يحصل شيء سحري".

وتذكّر صور روب غرانت لألبومه المرتقب بغلاف ألبوم ابنته لانا Norman fucking Rockwell "نورمان فاكينغ روكويل" الذي نال استحسان النقاد عام 2019.