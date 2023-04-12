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باريس: تشهد الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كان في أيار/مايو المقبل عرضاً لفيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار القصير "سترينج واي أوف لايف" الناطق بالإنكليزية من بطولة الممثلين إيثان هوك وبيدرو باسكال، على ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وأوضحت إدارة المهرجان في بيان أن "سترينج واي أوف لايف" (Strange Way of Life) الذي تبلغ مدته 30 دقيقة سيكون ضمن القائمة الرسمية للأفلام المختارة، وسيتبع عرضه، وهو الأول عالمياً، لقاء مع المخرج وفريقه.

ويتناول فيلم الوسترن هذا قصة العلاقة بين رجلين، أحدهما صاحب مزرعة يؤدي دوره نجم مسلسل "ذي لاست أو آس" التلفزيوني بيدرو باسكال، والآخر هو قائد شرطة المدينة (يجسّده إيثان هوك)، يلتقيان مجدداً بعد 25 عاماً من عملهما معاً كقاتلين مأجورين.

وسبق لألمودوفار أن وصف شريطه القصير بأنه "جواب" على فيلم "بروكباك ماونتن" (Brokeback Mountain) لآنغ لي عام 2005 عن راعيي بقر مثليَّين.

وأوضح للمغنية دوا ليبا ضمن مدونتها الصوتية في كانون الأول/ديسمبر الفائت إن قصة الفيلم تتناول "رجلين متحابين"، وهي تتمحور على "المفهوم العميق للرجولة لأن الوسترن هو نوع ذكوري" تقليدياً.

ونقل البيان عن بيدرو ألمودوفار قوله إن طريقة الحياة الغريبة التي يشير إليها عنوان الفيلم مأخوذة من عنوان أغنية للمغنية البرتغالية أماليا رودريغيز تعتبر كلماتها أن "الحياة الأغرب هي عندما يدير الشخص ظهره لرغباته الخاصة".

,هذا الفيلم هو الثاني بالإنكليزية لمخرج "تودو سوبرو مي مادري" و"أبلي كون إيلا" بعد فيلم أول قصير بعنوان "ذي هيومن فويس" من بطولة تيلدا سوينتون عُرض في مهرجان البندقيةعام 2020.

ودأب ألمودوفار على المشاركة في مهرجان كان، وعُرض فيلم "لا مالا إدوكاثيون" في افتتاحه عام 2004 وترأس لجنة التحكيم فيه عام 2017.

وتترقب الأوساط السينمائية الإعلان الخميس عن البرنامج الكامل للدورة السادسة والسبعين التي تقام من 16 ايار/مايو المقبل إلى السابع والعشرين منه، وبات مؤكداً تضمُنُه فيلم مارتن سكورسيزي "كيلرز أوف ذي فلاور مون" مع ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، والجزء الجديد من سلسلة "إنديانا جونز" بعنوان "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني"، وفيلم "جانّ دو باري" (Jeanne du Barry) للمخرجة الفرنسية مايوين من بطولة جوني ديب الذي يُعرض في الافتتاج.