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مدريد: يكرّم مهرجان سان سيباستيان السينمائي بدورته الحادية والسبعين التي تقام بين 22 أيلول/سبتمبر و30 منه في هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، الممثل الإسباني خافيير بارديم الذي سينال جائزة فخرية، على ما أعلن المنظمون الجمعة.

وقال منظمو المهرجان في بيان إن الممثل الحائز جائزة أوسكار وجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان، "سينال أرفع جائزة فخرية" في المهرجان "خلال حفلة الافتتاح في 22 أيلول/سبتمبر".

كما أن خافيير بارديم، الذي جاء إلى مهرجان سان سيباستيان للمرة الأولى قبل ثلاثين عاماً لعرض فيلم "ماتشو"، سيرى وجهه "على الملصق الرسمي" للدورة الـ71 من الحدث.

وبحسب المنظمين، سيكون بارديم الممثل الإسباني السادس الذي يحصل على هذه الجائزة الفخرية، خصوصاً بعد أنطونيو بانديراس في عام 2008، وكارمن مورا في عام 2013، وبينيلوبي كروث - زوجته - في عام 2019.

ويُعتبر بارديم، المولود في جزر الكناري عام 1969، من أكثر الممثلين الإسبان حصداً للجوائز في جيله، لكنه أيضاً من أكثر الممثلين نشاطاً، إذ شارك في أكثر من خمسين فيلماً، لا سيما في هوليوود.

الممثل، المتزوج منذ عام 2010 من بينيلوبي كروث، حصل على أوسكار في فئة أفضل ممثل بدور ثانوي عام 2008 عن "نو كانتري فور أولد من"، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عام 2010 عن فيلم "بيوتيفول".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أكد بارديم في عام 2019 "عدم تلقي مشاريع" لأعمال سينمائية في إسبانيا، لأن "الناس يعتقدون دائماً أنني أعيش في الخارج، (...)، وهذا ليس الواقع".

وقد عاد مذاك لتقديم أعمال إسبانية، بينها فيلم "إيل بوين باترون" ("El buen patron") للمخرج فرناندو ليون دي أرانوا، والذي فاز عنه بجائزة "غويا" لأفضل ممثل في شباط/فبراير 2022.