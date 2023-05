قراؤنا من مستخدمي تويتر

سيول: ينشر أعضاء فرقة "بي تي اس" الكورية مذكراتهم في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوليو المقبل، على ما أفادت دار النشر الأميركية التي ستتولى طرح الكتاب في الأسواق، في إعلان أثار حماسة محبي فرقة الكيه بوب في مختلف أنحاء العالم.

وتحيي فرقة "بي تي اس" التي تُعتبَر أبرز ظاهرة ثقافية في كوريا الجنوبية، حفلات في كل أنحاء العالم فيما تتصدر أعمالها قوائم الأغاني الأكثر نجاحاً. وتدر العائدات المتأتية من أعمال فرقة "بي تي اس" التي تضم سبعة أعضاء، المليارات على اقتصاد كوريا الجنوبية، فيما تستقطب الفرقة قاعدة جماهيرية واسعة تُعرف بـ"أرمي".

وتولى كتابة المذكرات التي تحمل عنوان "ما وراء القصة: 10 سنوات من بي تي اس" (Beyond The Story: 10-Year Record of BTS) الصحافي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ سيوك وأعضاء من "بي تي اس"، بحسب دار النشر.

ونشرت دار "فلاتيرون بوكس" الأميركية في صفحتها عبر إنستغرام الخميس، مقالة عن الكتاب وأرفقتها بتعليق "من متحمّس؟"، مع وسم #كتاب بي تي اس.

وستُطرح مذكرات "بي تي اس" التي تمتد على 544 صفحة، في التاسع من يوليو، وفق موقع أمازون الالكتروني. واختير هذا التاريخ لأنه يصادف الذكرى العاشرة على إنشاء "أرمي".

وكتب أحد محبي الفرقة عبر تويتر "متحمس جداً لقراءة الكتاب... من المذهل العودة إلى السنوات العشر الفائتة لـ"بي تي اس"".

وتوقفت "بي تي اس" عن العمل في المرحلة الأخيرة، ما أتاح لأعضاء الفرقة متابعة مشاريع فردية في حين بدأ اثنان منهم خدمتهما العسكرية الإلزامية.

وفي كوريا الجنوبية، الخدمة العسكرية إلزامية لجميع الرجال الأصحاء، لفترة لا تقل عن 18 شهراً. وبات جين أول عضو في الفرقة يلتحق بالخدمة العسكرية، قبل جايهوب الذي بدأ خدمته في ابريل 2023.