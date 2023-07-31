واشنطن: عندما ألقى شخص من جمهور حفلتها في لاس فيغاس مشروبا باتجاهها، لم تتأخّر كاردي بي في الرد: ألقت من المسرح ميكروفونها على من أقدم على ذلك، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على الشبكات الاجتماعية الأحد.

والمغنية الأميركية ليست الفنانة الأولى التي تتعرض لهجوم مماثل. فأخيرا، أصيبت مغنية البوب بيبي ريكسا في وجهها بعدما أُلقي هاتف محمول عليها خلال حفلة في نيويورك، فيما ألقى أحد الأشخاص كيسا يحتوي على رماد والدته على المغنية بينك خلال تأديتها في حفلة في لندن، وفق تقارير إعلامية عدة.

والسبت، كانت كاردي بي تؤدي على خشبة المسرح في لاس فيغاس عندما ألقى أحد الحاضرين، محتويات كوب بلاستيك طويل في اتجاهها.

تفاعل

وعلى الفور، ردت مغنية الراب التي بدت الصدمة على وجهها بإلقاء ميكروفونها على الفاعل وشتمته، ثم توجهت عناصر أمنها مسرعة نحو الجمهور.

وأشاد الكثير من مستخدمي الإنترنت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) برد كاردي بي، وقال البعض إن الوقت حان ليرد الفنانون على الهجمات المماثلة.