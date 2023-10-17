باريس: ألغت المغنية الفرنسية إيلوييز لوتيسييه المعروفة بكريستين أند ذي كوينز، كل حفلاتها المقررة لسنة 2023 بسبب معاناتها أحد الأمراض، على ما أفادت عبر صفحتها في انستغرام، بعدما كان مقرراً أن تحيي حفلات في الولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا.

وكان يُفترض أن تستأنف المغنية جولتها مساء الأحد في مونتريال وتختتمها في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر. وكان مُقرراً أن تحيي كريستين التي تعاونت مع مادونا ست حفلات في الولايات المتحدة.

وجاء في منشور عبر صفحة المغنية في انستغرام إنّ "ريد (لقب كريستين أند ذي كوينز) مرضت اليوم، ونزولاً عند توصية الأطباء، اضطرت إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء كل حفلاتها المتبقية للعام 2023".

وكانت كريستين آند ذي كوينز طرحت في نهاية عام 2022 ألبوماً بعنوان "ريدكار لي زادورابل زيتوال" ( "Redcar les adorables etoiles") لم يحظ بشعبية كبيرة، ثم أصدرت في حزيران/يونيو ألبوماً بعنوان "بارانويا، انجيلز، ترو لاف" ("Paranoia, angels, true love") نال استحسان النقاد. وتبعت إصدار هذا الألبوم جولة موسيقية للمغنية ضمّت حفلات مذهلة.