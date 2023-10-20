ليون: تعرف القضاء الفرنسي رسميا على جثة مروان بيريني، أحد ممثلي مسلسل Plus belle la vie، بعد مرور أكثر من شهرين على اختفائه.

أكدت تحاليل جينية أجريت على جثة عثر عليها لرجل مشنوق الأسبوع الماضي في بوجوليه (وسط فرنسا)، أنها تعود بالفعل لمروان بيريني، حسبما أعلنت مدعية فيلفرانش سور سون في بيان وصل الى فرانس برس.

تم العثور على حقيبة تحتوي على أوراق الممثل، المعروف بلعب دور المحامي عبد الفضالة في المسلسل بين عامي 2009 و2022، في 12 أكتوبر في مزرعة غير مأهولة في كورسيل أون بوجوليه.

وأوضحت المدعية أن النتائج الأولية للتشريح "تتوافق مع الموت شنقا" مشيرة الى ان "التحقيقات مستمرة".

في اغسطس، فتح تحقيق أولي في "اختفاء مثير للقلق" حيث لم يعرف شيء عن الممثل بعد حادث سير يحتمل انه كان ضالعا فيه.

مساء 3 اغسطس، صدمت سيارة امرأة تبلغ من العمر 37 عاما في ماكون (وسط فرنسا) بالقرب من ملهى ليلي. عانت من كسور متعددة أدت الى عجز كامل عن العمل لمدة 28 يوما. ولاذ سائق السيارة بالفرار.

بعد يومين عثر على سيارة رباعية الدفع "قد تكون متطابقة مع السيارة الضالعة في الحادث" في بلدة فلوري، على بعد حوالى 15 كلم جنوبا.

بحسب مصادر قريبة من الملف فان السيارة تخص مروان بيريني المقيم بالقرب من هناك.

كان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "Plus belle la vie" بدون مروان بيريني. وسيستأنف في نهاية اكتوبر إيذانا بعودة أطول مسلسل تلفزيوني تم إنتاجه في فرنسا على الإطلاق، بعد أقل من سنة على بث الحلقة الأخيرة على قناة فرانس 3.