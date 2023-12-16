لندن: بدأت على أحد مسارح لندن عروض مسرحية تستند أحداثها إلى مسلسل "سترينجر ثينغز" الذي حقق نجاحاً واسعاً عبر منصة "نتفليكس".

وأقيم العرض الأول من مسرحية "سترينجر ثينغز: ذي فرست شادوو" مساء الخميس على مسرح فينيكس في منطقة ويست إند، بحضور عدد من المشاهير بينهم نجم المسلسل ديفيد هاربر وزوجته المغنية البريطانية ليلي ألن.

وتدور أحداث النسخة المسرحية زمنياً قبل قصّة المسلسل الأصلي الذي عرض موسمه الرابع في مايو الفائت، لكنّها تجري أيضاً في بلدة هوكينز الأميركية الصغيرة في ولاية إنديانا، قبل نحو عشرين سنة من قصة "سترينجر ثينغز".

ويتناول العمل المسرحي قصة جيم هوبر وجويس بايرز اللذين يؤدي دوريهما في المسلسل الممثلان ديفيد هاربر ووينونا رايدر. وتواجه الشخصيتان خلال مرحلة شبابهما "ظلال الماضي"، في أجواء تمزج بين الرعب والخيال العلمي والمغامرات، على غرار ما هو مُعتمد في المسلسل.

وتُعيد المسرحية المشاهدين إلى "بداية قصة سترينجر ثينغز وقد تحمل مفاتيح النهاية"، على قول مبتكريها.

وتولّى إخراج المسرحية ستيفن دالدري ("ذي كراون" و"بيلي إليوت") وكتابتها كيت تريفري التي شاركت في كتابة سيناريو المسلسل مع مبتكريه الأخوين دوفر. أما الإنتاج فهو لـ"نتفليكس" بالتعاون مع البريطانية سونيا فريدمان المعتادة على عروض ويست إند وبرودواي.

وحقق "سترينجر ثينغز" الذي تدور أحداثه خلال ثمانينات القرن العشرين نجاحاً كبيراً عبر نتفليكس منذ إطلاقه سنة 2016. ويروي هذا العمل مغامرات مجموعة من المراهقين يواجهون وحوشاً خارجة من بُعدٍ موازٍ مخيف يشكّل "عالماً مقلوباً".

وتابع الموسم الرابع وقبل الأخير من المسلسل نحو 140 مليون مشاهد في مختلف أنحاء العالم، وفق منصة البث التدفقي.