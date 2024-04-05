إيلاف من تورنتو: أعلنت الصحف الكندية عن القائمة الطويلة لجائزة غريفن الشعرية العالمية في آذار (مارس) 2024، وقد تصدر اسم الشاعرة المصرية، السورية، الفرنسية جويس منصور القائمة. وبعد ساعات كانت صورها ومترجمتها في واجهة المشهد الإخباري العام في الصحف الكندية. ويفتخر الكنديون بهذا الحدث، خاصة أنَّ مترجمة أشعارها المختارة الكندية ايملي مور هاوس هي أستاذة وكاتبة كندية الأصل تقيم في تورنتو وتتحدث الفرنسية في مدينة حيث اللغة الانكليزية هي السائدة في قطاعات العمل والشارع. وهناك مترجم كندي آخر من فانكوفر في القائمة الطويلة. الكتاب الفائز هو مختارات شعرية بعنوان "جراح الزمرد". وفي القائمة الطويلة دواوين مترجمة عن الإسبانية والأوكرانية ولغات أخرى.

وهناك أيضاً جائزة الديوان الشعري الأول، وقدرها 25 ألف دولار، لكاتب كندي مع رحلة ترفيهية وإبداعية إلى إيطاليا لمدة ستة أسابيع.

ما هي حصة المترجم من جائزة غريفن؟

يحصل المترجم على نسبة 60 بالمئة من قيمة الجائزة، و40 بالمئة تعود للمبدع صاحب العمل الأصلي. وهذه قسمة حق، لأن المترجم مبدع أساسي في هذه الحالة.

وقد سبق أن فاز بالجائزة الشاعر الفلسطيني غسان زقطان مترجماً من قبل المترجم الأميركي الفلسطيني فادي جودة. وهناك أسماء عربية وصلت إلى القائمة القصيرة، وأسماء فازت بجوائز كندية أخرى في القصة والرواية، وبعضهم وصل إلى القائمة الطويلة والقصيرة.

يذكر أن الجائزة في هذا العام 2024 قدرها 130 ألف دولار كندي، تمنح لديوان شعر واحد كُتب بالإنكليزية أو ترجم إليها من لغات أخرى. وسابقاً، كانت قيمة الجائزة تمنح لشاعرين، أحدهما كتب باللغة الإنكليزية، كندي الأصل، والآخر من دولة أخرى في العالم، ولكن مترجماً إلى الانكليزية. ويبدو أن غلاء المعيشة في الأعوام الأخيرة في كندا حتم رفع قيمة الجائزة للفرد الفائز.

ومن الملاحظ أن هناك في القائمة الطويلة شعراء مترجمون إلى الانكليزية من أوكرانيا وإسبانيا وأفريقيا وغيرها.

وسوف يعلن عن القائمة القصيرة في 17 نيسان (أبريل) القادم، أما الفائز النهائي فسيلعن عنه في 5 حزيران (يونيو)، ويستلم كل شاعر 10 آلاف دولار إذا وصل إلى القائمة القصيرة وسط احتفال يحضره كبار كتاب كندا، ومن يشاء شراء بطاقة للحضور.

بوصلة الذائقة الكندية الأدبية في الأعوام الأخيرة

من خلال متابعتي للحراك الثقافي الكندي، أدبياً، ألاحظ وجود دعم غير مسبوق للكتاب المثليي الجنس، كما هناك تركيز واضح على الأدبيات التي تتخذ من الأمراض النفسية والاكتئاب وما إليه ركيزة أو ثيمة، خاصة بعد انتشار وباء كورونا وآثاره على المجتمعات الغربية التي عانت الحجر الصحي القاسي، لا سيما كندا. كما يبرز تركيز شديد على أدبيات العرق الأسود أكثر بكثير من ذي قبل، وكذلك التركيز على أدب "الكنديين الأوائل". وقرأت مؤخراً أنه تم تدشين مكتبة عامة جديدة في تورنتو مخصصة في الحيز الأكبر لأدب "الكنديين الأوائل" بكلفة تزيد عن مليون دولار.

لجنة التحكيم جائزة غريفن لعام 2024

في لجنة التحكيم لهذا العام شاعر كندي إيطالي الأصل، وآخر ألماني وشاعرة أميركية. وحصل أن التقيتُ بالشاعر الكندي ف.ا. موريتز في أمسية شعرية عام 2019، أقيمت في داون تاون تورنتو، وشاركت بقراءة قصيدة مترجمة من شعره، وقصيدة أخرى لي على هامش الاحتفاء بالشاعر الذي سبق أن نال جائزة غريفن عام 2009. وشغل منصب "شاعر البرلمان في تورنتو" في عام 2020 لدورة قصيرة.

من هو مؤسس الجائزة؟

مؤسس الجائزة هو رجل الأعمال الكندي سكوت غريفن، صاحب دار النشر الكندية أنانسي برس، وقد التقيت به مرة عام 2008 وسط احتفال كبير حضره كبار الشعراء والسياسيين في منطقة تورنتو، لرفع الستار عن تمثال شاعر كندي مهم هو ألفريد بوردي، الذي رحل قبل أعوام وترك بصمة شعرية مميزة على الخريطة الكندية.

ومن طقوس الجائزة أيضاً أن يتم إصدر انطولوجيا دورية للشعراء الفائزين بالجائزة الثمينة، وانتخاب مختارات من قصائد الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة. ويذهب ريع هذه الإصدارات إلى اليونيسكو ومن أجل دعم اليوم العالمي للشعر، ودعم كتاب الأقليات الأثنية.