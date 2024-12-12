إيلاف من فيينا: يعيش الآباء شعوراً مألوفاً ومروّعاً بالعجز حين يختفي أطفالهم خلف جدار من الصمت. هذا الخوف والارتباك هما محور رواية "الزمن الهش" للكاتبة الإيطالية المتميزة دوناتيلا دي بيتريانتونيو، التي فازت هذا العام بجائزة "بريمو ستريغا"، أرفع الجوائز الأدبية في إيطاليا.

الرواية تستعرض موضوعات معقدة مثل الكبت والصمت والعنف، في سياق العلاقة بين الأمهات والبنات. تبدأ القصة بابنة لوسيا، أماندا، التي كانت مفعمة بالحياة وتطمح إلى حياة جديدة خارج قريتها الصغيرة في منطقة أبروزو بجنوب إيطاليا. تنتقل أماندا إلى ميلانو لدراسة الجامعة، متحمسة لترك ضيق حياتها القديمة خلفها. لكن مع اندلاع جائحة كورونا، تعود إلى منزل العائلة.

أماندا، التي كانت مليئة بالأمل، تتحول إلى شخص آخر: منعزلة، مكتئبة، بالكاد تتحدث. تقضي أيامها في غرفتها، غارقة في نوم عميق بينما تظل كتبها مغلقة على مكتبها.

فك رموز الإشارات والذكريات

تشعر الأم، لوسيا، أن وراء هذا الصمت الغاضب سبباً أعمق من نزوة مراهقة متأخرة. هناك حدث ما في حياة أماندا حطم روحها. تحاول لوسيا الاقتراب من ابنتها، لكن الأخيرة إما تتجاهلها أو ترد عليها بعنف. يتردد في ذهن الأم سؤال، لكنها تخشى طرحه، لأن أي كلمة قد تؤدي إلى انفجار الموقف.

في محاولة لفهم ما حدث، تحاول لوسيا فك رموز الإشارات والذكريات، وتعيد النظر في حديث دار بينها وبين أماندا خلال مكالمة من ميلانو، حين أخبرتها الأخيرة عن تعرضها لعملية سطو.

في الوقت ذاته، تواجه لوسيا ماضيها الذي طالما حاولت دفنه. ترث قطعة أرض من والدها، كانت في السابق موقعاً لمخيم شهدت فيه أيام شبابها أجمل الذكريات، لكنه أيضاً كان مسرحاً لجريمة أثّرت على حياتها وحياة قريتها بأكملها.

تنقل سريع بين الزمنين

تتنقل الرواية بين الماضي والحاضر، حيث تعيد دي بيتريانتونيو بناء ذكريات وصدمات الأم والابنة بشكل تدريجي. تصبح أماندا فضولية حول الحادثة التي وقعت في المخيم، وتسعى لفهم ما حدث قبل ولادتها، مما يُقرّبها من أمها ويعيدها إلى الحياة.

على الرغم من قدرة دي بيتريانتونيو المُبهرة على نسج الماضي والحاضر في رواية واحدة، فإن التنقل السريع بين الزمنين في بعض الأجزاء يُربك القارئ ويبطئ تدفّق السرد. كما أن النغمة الدرامية التي تهيمن على نهاية القصة تجعلها تبدو أقل واقعية، تاركة انطباعاً غير مكتمل لدى القارئ.



غلاف الرواية غلاف الرواية

رغم هذه العيوب، تظل دوناتيلا دي بيتريانتونيو واحدة من أبرز الروائيات الإيطاليات في الوقت الراهن. لغتها، التي ترجمت ببراعة إلى الألمانية، تتميز بالوضوح والدقّة. وفي هذه الرواية، كما في أعمالها السابقة مثل "أرمينوتا" و"بورجو سود"، تقدم الكاتبة دراسة عميقة عن العلاقات العائلية وصمتها المؤلم.

صراعات داخلية

تتساءل الرواية عمّا إذا كانت الجراح هي الإرث الوحيد الذي ننقله لأطفالنا. تصف دي بيتريانتونيو ببراعة الصراعات الداخلية التي يعيشها الآباء أثناء محاولة فهم أطفالهم في مرحلة النضوج، حيث الشعور بالذنب، الخوف من الفقد، وصعوبة التكيف مع التغيير.

أحد أكثر المشاهد تأثيراً في الرواية هو تأمل لوسيا في قرارها بعدم اللحاق بابنتها إلى ميلانو عندما تعرضت للأذى. يظهر هذا المشهد بوضوح كيف تتداخل مشاعر الندم والخوف والحنان في حياة الوالدين.

تُظهر الرواية أنَّ الماضي لا يمكن إصلاحه، لكن يمكن للإنسان أن يتعلم كيفية التعايش معه.

"الزمن الهش" ليست مجرد رواية عن الألم، بل هي درس في الأمل والقدرة على إعادة بناء الروابط العائلية حتى بعد الأزمات.