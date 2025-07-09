إيلاف من الرباط: بعد ثمانية أيام من الفعاليات الفنية المتنوعة، أُسدل الستار نهاية الأسبوع على الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، التي نُظّمت تحت رعاية الملك محمد السادس،

وتميزت الدورة التي نظمت ايضا بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة. بمشاركة فنانين من المغرب والخارج، مع مواصلة فتح الأبواب أمام الأطفال واليافعين بهدف تنمية مهارات الكتابة والنقد الفني لديهم.





جداريات

شهد برنامج الدورة تنظيم ورشة الصباغة على الجداريات بالمدينة العتيقة، أشرف عليها الفنان التشكيلي المغربي عبد القادر المليحي، وشارك فيها الفنانون: أوفيديو باتيستا (رومانيا)، غزافيي موسات (فرنسا)، خالد الساعي (سوريا)، أوسرينبودويفيت (ليتوانيا)، خوسي لويس دي أنطونيو (إسبانيا)، إلى جانب الفنانين التشكيليين المغاربة: لمياء بلول، مصطفى بلقاضي، سناء السرغيني، نوعام الشودري، مريم بروحو، معاد أبو الهنا، نبيل باهية، محاسن الأحرش، صفوة السليكي، العمراني الحدادي، ويوسف الخريب.





ورشات

أشرفت الفنانة كوثر الشريكي على تأطير ورشة الجداريات الخاصة بالأطفال، والتي شارك فيها أكثر من 40 طفلاً وطفلة من روّاد "مرسم الطفل". كما أنجز الفنان التشكيلي المغربي طارق فيطح عملاً فنياً بديوان قصر الثقافة. كما شارك أكثر من 30 طفلاً في مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، الذي ركز خلال هذه الدورة على مرافقة الفنانين في ورش الجداريات وكتابة نصوص شعرية وسردية مستوحاة من كل عمل.





قراءات أدبية

شهدت ساحة عبد الله كنون، المجاورة لبرج القمرة البرتغالي، تنظيم ورشة مشتركة ساهم فيها الأطفال والفنانون لإنجاز عمل فني جماعي، تخللته قراءات أدبية للنصوص التي أبدعها الأطفال خلال هذه الدورة.





تنمية ذاتية

احتضن فضاء دار الصباح للتضامن ورشات تكوينية في المسرح والتنمية الذاتية، أشرفت عليها جمعية « زيلي آرت »بتأطير من الفنانات المغربيات: خلود البطيوي، فاطمة بوجو، بدرية الحساني ورفيقة بنميمون. واستفاد من هذه الورشات نحو 70 شخصاً من الأطفال والنساء والشباب، تمرنوا خلالها على أدوات التعبير المسرحي، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات الذاتية والإبداعية.





تربية موسيقية

نُظّمت ورشة في التربية الموسيقية، بفضاءمعهد البحرين للموسيقى الشرقية،استفاد منها 50 طفلاً، تعرّفوا خلالها على أساسيات الموسيقى، وتدرّبوا على أداء معزوفات وموشحات من التراث العربي الأندلسي، واختُتمت الورشة بحفل موسيقي حضره الآباء والأمهات والفنانون وضيوف الموسم.

وكانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أنشأت هذا المعهد بتمويل من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتم افتتاحه في أكتوبر 2024 بمناسبة الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الـ45.



تشكيليات

نُظّم في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، خلال هذه الدورة،معرض للمنشورات الصادرة عن مؤسسة منتدى أصيلة، إلى جانب معرض "تشكيليات فصول أصيلة 24"، الذي يستمر إلى غاية 7 سبتمبر المقبل. ويضم هذا المعرض المجموعة الفنية الخاصة بالمؤسسة، التي أُنجزت خلال مشاغل الفنون على مدار سنة 2024، وتشمل أعمالًا لفنانين من الإمارات، البحرين، بريطانيا، مصر، فرنسا، السنغال، إسبانيا، سوريا والمغرب، إضافة إلى أعمال الأطفال ضمن فقرة "مواهب الموسم".





ثلاث دورات

سبق لمؤسسة منتدى أصيلة أن أعلنت، خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد بتاريخ 22 مارس (اذار) الماضي، أن الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي ستُنظّم على ثلاث دورات: ربيعية، صيفية، وخريفية.

وفي هذا الإطار، نُظّمت الدورة الربيعية ما بين 6 و 20 أبريل الماضي، وخصصت للفنون التشكيلية. أما الدورة الخريفية من الموسم في دورته 46، فستنضم ما بين 26 سبتمبر و12 أكتوبر المقبلين.