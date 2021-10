كوبنهاغن: أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة أنّ تلوّث الهواء المتأتّي من الإنتاج الصناعي في أوروبا يلحق أضرارًا بيئية تراوح قيمتها بين 280 مليار يورو و430 مليارًا.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه التقديرات توازي "حوالى 2 % إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلّي للإتحاد الأوروبي وهو أعلى من الإنتاج الإقتصادي الإجمالي لدول أعضاء عدة".

وفيما حقّق القطاع الصناعي الأوروبي تقدّمًا "كبيرًا" على صعيد تقليص أثره البيئي والمناخي، "لا تزال التكاليف الإجتماعية أو (الآثار الخارجية) الناجمة عن تلوّث الغلاف الجوي في القطاع مرتفعة"، بحسب التقرير الذي يستند إلى بيانات من العام 2017.

New #EEAbriefing out! #Airpollution from #industry costs European society between €277 and €433 billion. What is more, about half of the annual cost is caused by just 211 facilities, around 2 % of the largest industrial sites in Europe.

More info here: https://t.co/8OY6SBBB8M