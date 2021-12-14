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بور او برنس: قُتل 50 شخصًا على الأقل جراء انفجار صهريج غاز في وقت مبكّر الثلاثاء في مدينة كاب هايتيان في هايتي، ما تسبب بإصابة عدد كبير من الجرحى أيضًا، وفق حصيلة أولية أعلنها مسؤول محلي.

وقال مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور، "لاحظتُ في المكان بين 50 و54 شخصًا أحُرقوا أحياء. من المستحيل التعرّف عليهم".

وأضاف أن النار أتت أيضًا على "نحو عشرين" منزلًا واقعًا في محيط موقع الحادث بعد الانفجار، ما يثير الخشية من حصيلة أكبر بكثير.

وتابع "لسنا قادرين بعد على إعطاء تفاصيل حول عدد الضحايا داخل المنازل".

Fuel tank explodes killing at least 40 in the city of Cap-Haitien – dozens injured in blast.#Haiti #explosion pic.twitter.com/hWi36wSCTs — shahinur (@shahinu_r) December 14, 2021

نقص في الوقود

تواجه هذه الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الكاريبي نقصًا حادًا في الوقود بسبب سيطرة العصابات على جزء من طرق الإمدادات.

ويثير ذلك استياء شديدًا في صفوف السكان وقد شهدت هايتي الاثنين تظاهرات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وبات مستشفى جستنيان الذي استقبل عددًا كبيرًا من الجرحى، مكتظًّا بسبب تدفق الجرحى، بينهم كثرٌ في حال حرجة.

وقالت ممرضة في المستشفى لوكالة فرانس برس "ليست لدينا الوسائل للتكفّل بهذا العدد الكبير من الأشخاص المصابين بحروق خطرة" مضيفةً "أخشى ألا نتمكن من إنقاذهم جميعًا".

تقع ميناء كاب هايتيان على الساحل الشمالي لهايتي وهي ثاني مدن البلاد.