بور او برنس: قُتل 50 شخصًا على الأقل جراء انفجار صهريج غاز في وقت مبكّر الثلاثاء في مدينة كاب هايتيان في هايتي، ما تسبب بإصابة عدد كبير من الجرحى أيضًا، وفق حصيلة أولية أعلنها مسؤول محلي.

وقال مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور، "لاحظتُ في المكان بين 50 و54 شخصًا أحُرقوا أحياء. من المستحيل التعرّف عليهم".

وأضاف أن النار أتت أيضًا على "نحو عشرين" منزلًا واقعًا في محيط موقع الحادث بعد الانفجار، ما يثير الخشية من حصيلة أكبر بكثير.

وتابع "لسنا قادرين بعد على إعطاء تفاصيل حول عدد الضحايا داخل المنازل".

Fuel tank explodes killing at least 40 in the city of Cap-Haitien – dozens injured in blast.#Haiti #explosion pic.twitter.com/hWi36wSCTs