ليس بالضرورة أن يكون السرطان حكماً بالإعدام، لكن من الشائع الاعتقاد بأنه كذلك.

عندما وجدت (ليونورا أرجت) كتلة في ثديها، كان أول شيء شعرت به هو الخوف. فكرت، "السرطان لا يبدو أن له علاجاً، أليس كذلك؟".

وكانت أرجت، وهي جدة تبلغ من العمر 64 عاماً تشترك في منزلها مع تسعة أشخاص آخرين، ومع متجر صغير في مدينة تاجويج في الفلبين، مترددة في زيارة مركز صحي لتأكيد ما تشتبه به.

استغرق الأمر ما يقارب الشهر قبل أن توافق أرجت على الذهاب للفحص، وبعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، لم تحضر لإجراء استشارة جراحية. وتشرح "لم أرغب حقاً في الحصول على العلاج لأنني كنت خائفة".

ولفتت إلى أن ابن عمها توفي بسبب السرطان على الرغم من خضوعه لعملية جراحية.

جارة أرجت أُصيبت أيضاً بالسرطان وأحالتها إلى موجّه للمرضى. موجهو المرضى هم أخصائيون صحيون أو اجتماعيون يرشدون المرضى خلال الخطوات المختلفة للتعامل مع الحالة الصحية، وقد يشمل ذلك ربطهم بالدعم المالي ودعم التنقل.

ويوجد في المدينة التي تعيش فيها أرجت، برنامج توجيه للمرضى، للأشخاص المصابين بسرطان الثدي، بالشراكة بين مسؤولي الصحة ومؤسسة iCanServe (أستطيع أن أساعد).

مر سرطان أرجت بعدة مراحل. ولكن بعد الجراحة والعلاج الكيميائي والأدوية، أصبحت الآن في مرحلة الشفاء.

وصاحبت هذه التغيرات الجسدية تغيرات في طريقة تفكير أرجت حول السرطان. في البداية، كانت تشعر باليأس بشأن المرض، كما يفعل الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم.

درس علماء النفس والعاملون في مجال الصحة وغيرهم الظاهرة المعروفة باسم حتمية السرطان، من أجل فهم سبب استمرارها ولمساعدة الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت أقرب، وهناك أمل بإمكانية أن ينقذ هذا البحث الأرواح في يوم من الأيام.

القدرية أمر معقد

تعريف القدرية أمر صعب، يُنظر إليه عموماً أنه اعتقاد بأن النتائج لا يمكن تغييرها وتحددها قوى خارجية.

وبالنسبة لأوسكار إسبارزا ديل فيلار، أستاذ علم النفس في جامعة سيوداد خواريز المستقلة في المكسيك، فإنه يمكن فصل ما يسميه بعض الناس بالقدرية عن العوامل ذات الصلة مثل العجز والإيمان بالسيطرة الإلهية، إذ وجد الباحثون أنه بالنسبة للقدرية وهذه العوامل ذات الصلة، فإن العجز هو الأكثر تأثيراً على السلوكيات الصحية.

يمكن أن يكون للقدرية تعبيرات مختلفة جداً في الثقافات المختلفة، ولكنها ينظر إليها في جميع أنحاء العالم بمستويات مختلفة.

شارك إسبارزا ديل فيلار، في تأليف دراسة شملت ست دول حول القدرية. "لدهشتنا، كان السكان الألمان هم المجموعة التي لديها أعلى مستوى من القدرية"،وبنسبة أكثر من غانا أو كينيا أو المكسيك أو نيجيريا أو سويسرا، كما يشرح. وكان هذا مخالفاً لبعض التصورات القائلة بأن القدرية أكثر شيوعاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

يشير ذلك إلى أن التقييمات النفسية للقدرية يجب تعديلها لتناسب الثقافات المختلفة. ابتكر إسبارزا ديل فيلار وزملاؤه أول مقياس للقدرية مطوّر باللغتين الإسبانية والإنجليزية في وقت واحد.

Getty Images بعض أنواع السرطان يمكن علاجها بسهولة عندما اكتشافها مبكرا.

ربما من المدهش أن يكون للقدرية بعض الفوائد، إذ أظهر بحث مع مهاجرين قرب الحدود المكسيكية الأمريكية، أن من يؤمنون أكثر بالقدرية لديهم "مستويات أقل من الاكتئاب والقلق"، يشرح إسبارزا ديل فيلار. "كان مثل عامل حماية لهم"، وفي الواقع، يمكن للقدرية أن توفر إحساساً بالرفاه في مواجهة الصعوبات.

لكن رغم ذلك فإن هناك علاقة بين القدرية والسلوكيات الضارة المحتملة، لا سيما مع الإصابة بالسرطان. فمثلاً رُبطت القدرية بانخفاض معدلات فحص سرطان القولون والمستقيم في أيرلندا. وفي غانا، يقول بعض الناس إن القدر لا يمكن تغييره عندما يرفضون علاج سرطان الثدي. وفي الولايات المتحدة، يستخدم الأطفال بشكل أقل، واقياً من الشمس، عندما يكون آباؤهم قدريين ولديهم تاريخ عائلي من سرطان الجلد.

وفي الفلبين، "المواقف القاتلة تجاه الصحة شائعة"، حسب جانين باجيمنا، طبيبة الباطنية في مركز سانت لوك الطبي في مدينة كيزون الفلبينية. إذ أشارت وزملاؤها مؤخراً إلى أن الإيمان بحتمية نتيجة الإصابة بالسرطان، ساهمت في المعدلات المنخفضة للغاية لفحص سرطان عنق الرحم في البلاد، على الرغم من تشخيصه باستخدام اختبار بصري غير مكلف نسبياً.

ترجمت باجيمنا المثل الفلبيني "kung oras mo na, oras mo na"، بأنها تعني "عندما يحين وقتك حقاً، ينتهي وقتك". إنها تشعر أن المشاعر يمكن أن تكون ضارة.

تقول باجيمنا إن هذا المثل يدفع بعض المرضى الفلبينيين لعدم السعي، حتى للتشاور أو متابعة العلاجات المنقذة للحياة التي يمكن أن تطيل و/أو تحسن نوعية حياتهم.

وتضيف "الأمر يشبه مجرد قبول مصائرهم دون فعل أي شيء، لأن هذا هو المقدر".

الإيمان بحتمية السرطان شائعة جداً

تقول لورا مارلو، زميلة أبحاث بارزة في وحدة العلوم السلوكية للسرطان في جامعة كينجز كوليدج في لندن في المملكة المتحدة، إن القدرية الناجمة عن السرطان لها بعدان، أما البعد الأول ناتج عن الحتمية: فكرة أن القوى الخارجية تسبب السرطان ولا يمكن الوقاية منه. والثاني هو عدم القدرة على العلاج: الاعتقاد بأنه إذا أصيب شخص ما بالسرطان فسوف يموت بسببه.

عندما يتعلق الأمر بالحتمية، فإن أحد تعبيرات القدرية التي يلمسها صامويل سميث، أستاذ علم الأورام السلوكية في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، تتضمنها غالباً القصص الإخبارية، فكرة أن كل شيء تقريبا يسبب السرطان، مما يعطي الانطباع بأنه يكاد يكون من المستحيل معالجة الأسباب. وعلى النقيض من ذلك، يقول سميث: "كانت الرسالة حول السرطان مستقرة نسبياً فيما يتعلق بالمحددات البيئية لسنوات عديدة: لا تدخن، وقلل من استهلاك الكحول (لا شيء أفضل)، وحافظ على وزن صحي، وحافظ على نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية".

الحتمية هي أحد جوانب قدرية السرطان، لكن "الجانب غير القابل للشفاء منه هو الجزء الذي نريد حقاً التغلب عليه"، كما تقول مارلو، لأنه في كثير من الحالات لم يعد هذا هو الواقع.

ومع ذلك، بالنسبة لكثير من الناس، فإن "كلمة السرطان تعني الموت"، كما لاحظت مالغورزاتا بولنيك. كانت بولنيك ممرضة أورام قبل أن تصبح معالجة نفسية مقيمة في ديفون، إنجلترا، حيث تواصل رؤية العديد من العملاء الذين يتعاملون مع السرطان. ومن خلال تجربتها، يتخلى العديد من المرضى عن الاستشارات الطبية بمجرد سماع كلمة سرطان. وقد يكون من الصعب أن نسمع أي شيء آخر ــ مثل حقيقة مفادها أن بعض أنواع السرطان هي في الأساس أمراض مزمنة، ويمكن إدارتها بشكل جيد إذا اكتشفت في وقت مبكر بما فيه الكفاية. توضح بولنيك: "أرى أنه بالنسبة للمريض الذي يسمع هذه الكلمة القوية، فإن ذلك يؤدي إلى عملية تفكير كاملة وربما لا يكون مستعداً على الفور للحديث عن جميع العلاجات".

هناك بالطبع العديد من العوائق العملية والهيكلية التي تحول دون الحصول على تشخيص أو علاج للسرطان. لكن اعتماداً على المريض، قد تكون الاستجابات المعرفية والعاطفية لهذا التهديد الصحي بنفس القدر من الأهمية، كما يقول سميث، ويشمل ذلك القلق من السرطان والخوف والقدرية.

يقول سميث: "كلنا نتمسك بهذه المعتقدات إلى حد ما".

وفي عام 2015، شارك في تأليف دراسة أمريكية وجدت أن 66 في المئة من المشاركين يعتقدون أن كل شيء يسبب السرطان، و58 في المئة يربطون السرطان تلقائياً بالوفاة. وذلك رغم ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة مع مرور الوقت، خاصة في الدول الغنية مثل الولايات المتحدة.

تعتقد مارلو أن "أشياء مثل القدرية تضر حقاً بهذا الجزء المبكر من العملية"، حيث يتجنب الناس التفكير في أشياء مثل فحص السرطان. "إنهم لا يتفوقون بالضرورة على جميع الأشياء الأخرى، التي يتعين علينا وضعها لدعم الناس ليكونوا قادرين على المشاركة في هذه السلوكيات"، ولكن كل هذه الجوانب تحتاج إلى معالجة من أجل تحسين النتائج الصحية.

ما وراء القدرية

Getty Images يمكن لبعض المواقف المتخذة تجاه الإصابة بالسرطان أن تعيق السلوكيات الصحية مثل حضور الفحوصات.

عندما تعمل بولنيك مع المرضى الذين يعتقدون أن السرطان سيقتلهم، فإنها تركز على طرح الأسئلة بدلاً من إصدار البيانات. على سبيل المثال، تسأل عن مدى صحة هذه الأفكار، وما إذا كان لها أساس واقعي.

تقول بولنيك: "عاجلاً أم آجلاً، سوف نصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى الواقع". وربما تسأل بعد ذلك عما إذا كانت هذه المعتقدات تساعد مرضاها على حل صراعاتهم، أو تؤدي إلى تفاقم قلقهم. يساعد هذا النوع من النهج التدريجي على تحطيم ما يمكن أن يشعرك بالإرهاق.

المعتقدات قوية ولكنها ليست دائماً مفهومة جيداً. على سبيل المثال، المعتقد الديني ليس هو السبب الرئيسي الذي قد يجعل الأشخاص الذين يؤمنون بالقضاء والقدر يتجنبون بعض التدابير الصحية، كما يُعتقد في بعض الأحيان. في الواقع، في بعض الحالات، يرتبط حضور الخدمات الدينية بمزيد من الفحوصات ضد السرطان. تقول باجيمنا إن التوازن مهم.

وتقول أيضاً إنه على الرغم من أن البعض يجدون الإيمان مفيداً لصحتهم العقلية، إلا أن البعض الآخر يأخذه إلى أقصى الحدود ويعتبر الأدلة العلمية غير صالحة.

تشرح باجيمنا: "يشكل هذا الموقف عائقاً أمام السلوكيات الحيوية التي تسعى إلى الحصول على الصحة، مثل الخضوع لفحوصات منتظمة للسرطان وتلقي اللقاحات المنقذة للحياة".

أكثر من الدين، فإن العامل الذي يفسر بشكل كبير قدرية السرطان هو التعليم. وبطبيعة الحال، يمكن أن يتشابك التعليم ومحو الأمية الصحية مع عوامل أخرى مثل الجنس، والدخل، واللغة، وحالة الهجرة، والانتماء العرقي، ولكن بعض الأبحاث تشير إلى أن هذه العوامل وحدها ليست كافية لفهم السبب وراء انتشار مرض السرطان في مجموعات معينة.

يقول سميث إنه عندما تكون الرعاية الصحية باهظة الثمن أو لا يمكن الوصول إليها، فإن الوفاة الناجمة عن السرطان لا تكون مفاجئة بشكل خاص. في هذه البيئات، يمكن أن يصاحب السرطان معدلات وفيات أعلى لأنه غالباً ما يُشخص في مرحلة لاحقة أو بسبب توفر عدد أقل من العلاجات. وبدون التعليم، سيكون من السهل اتخاذ وجهة نظر قدرية، ولكن في الواقع يمكن للناس تحسين فرصهم في البقاء على قيد الحياة من خلال سلوكيات بسيطة مثل الذهاب للفحص.

يقول سميث: "يتعلق الأمر بمحاولة معالجة ذلك ومحاولة التأكد من أن هؤلاء الأشخاص في المجتمع يفهمون أن الأمر ليس حتمياً"، وهذا هو المكان الذي نحتاج فيه بشكل خاص إلى القصص الإيجابية.

يعلق سميث على ضرورة معالجة القدرية ليس فقط على المستوى الفردي، ولكن أيضاً على مستوى المجتمع، لتشجيع الفهم العام للسرطان.

يقول "إن مقابلة الأشخاص في المكان التي يعيشون فيه بدلاً من توقع قدومهم إليك يمكن أن تكون إحدى طرق معالجة هذه المشكلة". على سبيل المثال، تنظم مؤسسة Bowel Cancer UK حملات ترويجية خارج أماكن مثل محلات السوبر ماركت، حيث يمكن للناس المشي داخل أحشاء عملاقة قابلة للنفخ ومعرفة المزيد عن سرطان الأمعاء.

تقول مارلو إن القدرة على التحدث مع المتخصصين في مجال الصحة بطريقة حوارية في أحداث مثل الحملات الترويجية أمر مفيد، بشكل خاص "عندما يكون لدى الناس مستوى منخفض من الثقافة الصحية ويجدون صعوبة في استخلاص المعنى من الاتصالات النصية".

وبشكل عام، لأن مستويات التعليم هي العامل الأكثر أهمية عند الإصابة بالسرطان، فإن الحد من الفوارق التعليمية يمكن أن يساعد في معالجة أوجه عدم المساواة الأخرى التي تؤثر على الصحة. ويشمل ذلك أي شكل من أشكال التحصيل العلمي، بغض النظر عما إذا كان مرتبطاً بشكل مباشر بالصحة.

هناك نهج آخر يتمثل في معالجة أوجه عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية مباشرة. في حين أن إصلاح الأنظمة التعليمية والصحية بأكملها يعد هدفاً طموحاً، إلا أن هناك أيضاً طرقاً على نطاق أصغر لمعالجة الاختلافات في مستويات التعليم، مثل استخدام الصور واللغة التي يسهل الوصول إليها في المواد التعليمية حول السرطان.

وقد يكون من المفيد أيضاً أن يشارك المرضى قصصهم الخاصة، كما تفعل أرجت، التي تمكنت من التغلب على خوفها بدعم من عائلتها وكذلك موجه المرضى الذي كان يتصل بها ويزورها في المنزل. كل ذلك ساعد في التغلب على الحقائق العاطفية والمالية والعملية للتعايش مع مرض السرطان. في الفلبين، يكون المرضى الذين لديهم موجهون أقل عرضة للتخلي عن علاج السرطان.

حالياً تقول أرجت، إذا أخبرها شخص آخر مصاب بالسرطان أنه لا يريد الذهاب إلى الطبيب، "سأقول لهم ألا يخشوا طلب العلاج لأن هناك من يساعدنا".