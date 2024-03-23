إيلاف من لندن: كشفت كيت ميدلتون في مقطع فيديو سبب غيابها عن الأنظار لعدة أشهر: فقد تم تشخيص إصابتها بالسرطان وتتلقى علاجًا كيماويًا وقائيًا. لم تذكر نوع السرطان الذي تعاني منه أو مرحلة مرضها، ولكنها بدأت في تلقي العلاج الكيميائي الوقائي في نهاية شهر شباط (فبراير)، وفقًا لبيان صادر عن قصر كينزنغتون.

سرطان القولون أو المبيض

ويقول أطباء الأورام حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن السرطانات التي يمكن اكتشافها أثناء جراحة البطن، تشمل السرطانات النسائية مثل سرطان المبيض أو سرطان الجهاز الهضمي.

ويُعد سرطان القولون وسرطان المبيض من أكثر أنواع الأورام شيوعا، حيث يتم إعطاء العلاج الكيميائي الوقائي بشكل روتيني بعد الجراحة.

ما هو العلاج الكيميائي الوقائي؟

يقول الأطباء إن "العلاج الكيميائي الوقائي" يمكن أن يشير إلى مجموعة متنوعة من الأدوية لعلاج العديد من أنواع السرطان المختلفة. وتصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، العلاج الكيميائي المساعد، بأنه علاج كيميائي يستخدم "لتقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة".

وتشير الدكتورة كاثرين فان لون، أستاذة الطب وعالمة الأورام الهضمية في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، إلى أن هذا العلاج يشمل عادة نفس الأدوية الكيميائية التي يتلقاها الأشخاص لعلاج السرطان النشط أو المتقدم.

ويهدف العلاج الكيميائي الوقائي إلى قتل أي خلايا سرطانية متبقية بشكل مجهري لم يتمكن الجراح من رؤيتها وربما فاتها، وتدمير أي خلايا قد هربت وانتشرت في أجزاء أخرى من الجسم. ويؤكد أستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة وارويك في إنكلترا، لورانس يونغ لـ"سكاي نيوز" الأميركية إنه "يمكن أن تظل الخلايا السرطانية المجهرية كامنة في الجسم ولا يمكن اكتشافها عن طريق الاختبارات الحالية".

بدورها، تقول الأستاذة المساعدة في قسم أمراض الدم والأورام في مركز "فوكس تشيس" للسرطان في فيلادلفيا، الدكتورة أنجيلا جاين، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن خضوع الأميرة للعلاج الكيميائي الوقائي "يشير إلى أن هذا سرطان قابل للشفاء"، لافتة إلى أن العلاج الوقائي يُعطى بشكل روتيني بعد الاستئصال الجراحي للورم، لعدة أشهر أو لمدة تصل إلى عام.

ما الفارق بين العلاج الكيميائي الوقائي والعادي؟

عندما يتم إزالة جميع آثار السرطان المرئية لدى المريض خلال الجراحة ويُستخدم العلاج الكيميائي الوقائي، يمكن للأطباء وصف أي من المئات من الوكلاء المتاحة لعلاج السرطانات المتقدمة أكثر.

ويعتمد الأمر على نوع ومرحلة السرطان، لكن الأميرة كيت لم تكشف عن هذه التفاصيل.

ويقول الدكتور جيريمي جونز، رئيس قسم أمراض الدم والأورام في عيادة مايو لصحيفة "التايمز" البريطانية، إنه من المعتاد تقديم العلاج الكيميائي الوقائي لفترات قصيرة مقارنة بتلك التي يتلقاها الأشخاص لعلاج الأمراض الأكثر خطورة. وتستمر معظم فترات العلاج الكيميائي الوقائي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويقول يونغ: "يعتمد نوع العلاج الكيميائي والمدة الزمنية للعلاج على نوع السرطان ومرحلته، كما يؤكد ذلك فحص السرطان الذي تم استئصاله أثناء الجراحة".

ويضيف أن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي "تعتمد أيضا على نوع الأدوية المستخدمة، لكنها تشمل عادة التعب والغثيان وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وفقدان الشهية".

من جانبها، تقول جاين: "غالبا ما يحصل المرضى على العلاج الكيميائي الوقائي كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.. لا يمنع ذلك بشكل قطعي عودة السرطان، غير إنه يمكن أن يزيد من احتمالات القضاء على المرض".

فيما تقول طبيبة السرطان في المملكة المتحدة، بات برايس: "غالبا ما يتم منح العلاج لمدة 4 أو 6 أشهر، وعند هذه النقطة نأمل أن تكون الأمور على ما يرام".ويصيب العلاج الكيميائي "جميع خلايا الإنسان، سواء أكانت سرطانية أم أنسجة طبيعية، مما يمكن أن يسبب مشاكل في النخاع العظمي والأمعاء".

يظهر إعلان كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان أهمية الكشف المبكر والعلاج الوقائي لمكافحة المرض، وتبرز أهمية التوعية والتثقيف حول هذا الموضوع الحساس.